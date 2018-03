Jaak Aab: valitsus arvestab tartlaste vastuseisu tselluloositehasele, aga teeme enne uuringud ära

Riigihaldusminister Jaak Aabilt küsiti täna valitsuse pressikonverentsil Tartu lähedale planeeritava tselluloositehase kohta. Aab ütles, et kõigepealt tuleb ära teha uuringud ja siis selgub, kas tehast tasub teha või mitte.

Aab käis eile Tartu linnavolikogu istungil, kus arutati tselluloositehase rajamist. Tartlased olid ülekaalukalt tehase vastu.

Kuigi kõlas ka mõtteid, et protsess tuleks kohe seisma panna, leidis Aab, et see pole mõistlik ja nüüd tuleks alustada uuringutega, mis peavad välja selgitama, millised oleksid tehase mõjud nii Emajõele kui näiteks välisõhule.

Praegu on otsustamise aeg, kus kõigepealt tuleb paika panna, millised uuringud tellitakse. Aab kutsus ka Tartu teadlasi kaasa lööma.

Ta ütles, et uuringud võivad leida, et sellesse piirkonda tehas ei sobi. Siis peavad investorid leppima, et sinna seda ei tule. "Kui Tartu volikogu ütleb, et ärge uurige, siis on see tugev argument, aga kaaluda tuleb ka riigi huvi majandust arendada," lausus Aab.

Just nüüd algab ka kaasamine, arvamuste ärakuulamine ja võrdlemine. "Mulle tundub, et seda võiks uurida, mitte kohe laualt maha lüüa," leidis Aab.

Viimane sõna on valitsusel, aga Aab kinnitas, et valitsus arvestab oma otsuse tegemisel kõiki arvamusi, sealhulgas Tartu linna oma. Ta kritiseeris Tartu linna selle eest, et huvi hakati protsessi vastu tundma vaid paar nädalat tagasi. Aab ütles, et tema ja rahandusministeeriumi inimesed oleksid olnud valmis juba palju varem olukorda selgitamas käima.

Ka peaminister Jüri Ratas ütles, et kõigepealt tuleb uuringud ära teha ja siis otsustada. "Olen seisukohal, et keskkonna arvelt tehast teha ei saa," lausus Ratas.

Rahandusminister Toomas Tõniste ütles, et metsanduse valdkonnas ei väärinda me piisavalt oma ressurssi. Investorid on tema sõnul Eestisse oodatud, et see valdkond kiiremini edasi liiguks. Ka tema nõustus, et uuringutega tuleb edasi liikuda.