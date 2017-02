Jaak Aab: teeme Lasnamäel tugeva tulemuse ka ilma Edgarita

Keskerakonna peasekretäri Jaak Aabi kinnitusel teeks erakond kohalikel valimistel Lasnamäel tugeva tulemuse ka ilma Edgar Savisaareta. Oma kandideerimisest pole aga Aabi kinnitusel Savisaar teatanud.

"Me oleme oodanud, et ta ükskord otsustaks ja ütleks ise, mis ta soovib. Siiani on võimalikud sooviavaldused tulnud Olga Ivanova kaudu," kommenteeris Aab ERR-ile Savisaare võimalikku osalemist kohalikel valimistel.

Aabi hinnangul Savisaare võimalik mittekandideerimine erakonna valimistulemust Tallinnas oluliselt ei mõjutaks.

"Me oleme lähenenud sellele küsimusele niimoodi, et oluline on, et kogu nimekiri oleks tugev ja teeks tublisti tööd. Edgar ei ole viimasel ajal väga aktiivne ja ma ei näe, et ta lähiajal ka muutuks aktiivseks, mis puudutab valimiskampaaniat," sõnas Aab. "Nii nagu ta ise on väitnud, tegeleb ta oma tervisega ja ei ole ju saladus, et tal on ka kohtuasi käimas," märkis Aab.

"Ma usun, et ka Lasnamäel me teeksime tugeva tulemuse, kas siis Edgariga või ilma Edgarita, ikkagi erakonna nimekirjaga. Kõik on müstifitseerinud üksikisikute tulemusi, et kui Edgar ei kandideeri, siis meil on 40 000 häält puudu - ma ei ole sellega nõus," lausus Aab.