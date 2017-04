Jaak Aab: Savisaare töökoht on toetus erakonnalt

Keskerakonna peasekretär Jaak Aab ütles, et endisele erakonnajuhile Edgar Savisaarele makstav palk pole midagi muud kui toetus, sest tal on abi vaja.

"See tööandmise asi on nagu toetus. Mis me keerutame selle üle. Edgaril on teatud toetust nii või teisiti vaja. Kes aitab? Erakond peab aitama. Mina ei tähtsustaks seda üle, millises vormis ta on," ütles Aab.

Toetuse vormistamine töötamisena on lihtsalt üks võimalus toetuse vormistamiseks. Aab ütles, et ta ei tea täpselt, millega ajaloonõunikuks palgatud Savisaar täpselt tegeleb. Ta leidis aga, et tegelemine Keskerakonna ajalooga aitab hoida Savisaart tegusana ja mõjub ta tervisele hästi.

Mis puudutab Savisaare võimalikku kandideerimist kohalikel valimistel, siis see pole Aabi sõnul praegu päevakorras, sest sõltub Savisaare tervisest, nagu Savisaar ka ise öelnud on.