Jaak Aab: peaminister rääkis pensioniprobleemist ausalt

Endine sotsiaalminister, Keskerakonna peasekretär Jaak Aab sõnas, et praegune pensionisüsteem ei ole madalapalgaliste suhtes aus ning kui muutusi ei tehta, käriseb vahe vähim ja enim teenivate pensionäride osas tulevikus veelgi.

Aab rõhutas, et peaminister ei ole valetanud, vaid selgitas arusaadavalt, milline süsteem praegu on ja kuidas sellest inimesed aru saavad.

„On fakt, et madalapalgaline peab töötama kolm aastat, et saada kätte seesama koefitsent, mille saab inimene, kes teenib keskmist palka,“ rõhutas Aab. Ta selgitas, et probleemi olemusest rääkides võib kasutada muidugi erinevaid sõnu, millest osa täpsemad kui teised, kuid põhimõte jääb iga seletuse puhul samaks. „Lõppkokkuvõttes ongi probleem inimeste väikeses palgas, aga see ei ole vaid nende inimeste probleem, vaid meie kõigi,“ ütles ta.

Aab sõnas, et Keskerakond seda just muuta tahabki, et ka lasteaedniku või ükskõik mis palgaga inimene teaks, et riik ei tee tulevikus esimese pensionisamba puhul inimestel vahet. „See on oluline sidusama ja solidaarsema riigi ülesehitamiseks. See ei tähenda, et me ei tähtsusta seetõttu ettevõtjaid või kuidagi alavääristaksime nende panust,“ kinnitas endine sotsiaalminister.

Ta lisas, et teine sammas jääb jätkuvalt sõltuma töötasult makstud sotsiaalmaksust ning kolmas sammas vabatahtlikust säästmisest.