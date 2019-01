Jaak Aab: laupäevane leht peab koju jõudma vaatamata riigiettevõtte miinusele

Aab tõdes, et paberlehtede tiraažid on aastate jooksul tunduvalt vähenenud ning digitaalne meedia, sealhulgas sotsiaalmeedia, on paberlehte asendamas, kuid seda vaid osaliselt. „Seni, kuni on arvestatav hulk paberlehe lugejaid ja tahe teha head ajakirjandust ka kohalikul tasemel maakonnalehtede näol, ei saa kuidagi nõustuda Omniva võimaliku ettepanekuga lõpetada laupäevane lehtede kojukanne,“ rõhutas Aab.

Ta selgitas, et Keskerakond on jätkuvalt seda meelt, et riigiettevõtte eesmärk ei saa olla ainult kasumi teenimine, vaid vaatama peab rahanumbritest suuremat pilti. „Lehtede kojukandel on lisaks vaba ajakirjanduse toetamisele ka sotsiaalmajanduslik mõju, millest ei saa mööda vaadata. Kojukande lõpp nädalavahetuseti vähendaks veelgi ajalehtede loetavust ning võib muu hulgas tähendada toimetuste sulgemist ja töökohtade kadu,“ leidis keskerakondlane.

Aabi hinnangul tuleb riigil puudujääk vajadusel katta ka seetõttu, et ajakirjanduse kvaliteet ei langeks ning inimesed saaksid jätkuvalt infot eelkõige usaldusväärsetest allikatest. „Riik ei tohi anda omalt poolt hoogu olukorrale, kus peamisteks info allikateks saavad sotsiaalmeedia kontrollimata postitused või niinimetatud alternatiivsed uudisteportaalid. Ka online-meedia tööpõhimõte on paberlehe omast paratamatult kiiruse ja materjali hulga tõttu erinev, mistõttu tuleb kvaliteetse paberlehe eest kindlasti seista ka edaspidi. Kojukande lõpetamine ei saa seega tulla kõne alla,“ lõpetas Aab.

Nii sel nädalavahetusel kui ka varasemalt on arutletud kojukande teenuse võimaliku lõpetamise üle, sest teenus on Omniva jaoks rahaliselt kahjumlik. Omniva on ise väiteid kojukande lõpetamise soovidest ümber lükanud.