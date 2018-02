Jaak Aab Keskerakonna langenud toetusest: kui inimesed jaanuari palga kätte saavad, tõuseb ka meie reiting

Valitsuse ministrite Jevgeni Ossinovski, Kaia Iva ja Jaak Aabi arvates on valitsuserakondade toetuse languse taga suuresti tulumaksureformi elluviimine, millega kaasnes suur negatiivne tähelepanu.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees, tervise ja tööminister Jevgeni Ossinovski ütles täna toimunud valitsuse pressikonverentsil, et viimase kahe uuringu põhjal võib SDE toetust stabiilseks pidada.

“Loomulikult tahaks kõrgemat,” nentis Ossinovski, “aga võrreldes mõne teisega, kellel ei ole nii hästi läinud, on hea uudis seegi.”

Ossinovski tõdes, et laias laastus peegeldab valitsuserakondade reitingu langus seda, et valitsuserakonnad on toetuse osas keerulises olukorras.

"Erinevatel valimisperioodidel on tavapärane, et valitsemisega kaasneva kriitika alla sattudes ütlevad inimesed reeglina, et nad toetavad mõnda muud erakonda, kui tehakse asju, mis ei ole lõpuni populaarsed,” selgitas Ossinovski ja märkis, et liiga palju tähendust uuringutulemustele omistada ei tasu.

“Aga teisest küljest aasta enne valimisi hakkavad erakonnad natuke rohkem reitinguid jälgima. Kas nad selle ajel ka kuidagi ratsionaalselt käituma hakkavad, selles ei saa alati kindel olla,” märkis SDE esimees.

Ossinovski tunnistas, et valitsus jäi tulumaksureformi selgitamisega hiljaks. "Selle süsteemi disainis on teatud puudujäägid, millele ma olen ka ise viidanud. Aga laias laastus, kui vaadata, missuguseid samme on see valitsus astunud ja millised tuntavad edasminekud sotsiaalsete ja ühiskondlike probleemide lahendamisel on viimase aasta jooksul reaalselt aset leidnud, siis objektiivselt on elu Eestis läinud paremaks," leidis Ossinovski ja lisas, et mõni üksik muudatus, mis on mõnele sihtrühmale näib või on ebaõiglane, pälvib poliitika põhitõe kohaselt ebaproportsionaalselt palju negatiivset tähelepanu.

Ta märkis, et Eesti inimestel läheb hästi, kui nad on valmis mõnikümmend senti kallima alkoholi pärast sadu kilomeetreid maha sõitma.

Keskerakonda kuuluv riigihalduse minister Jaak Aab tundis muret, kas inimesed enam üldse erakondade toetusnumbreid usuvad, kuna viimaste Kantar Emori ja Turu-uuringute AS-i tehtud küsitluste tulemuste erinevus on tohutu.

Ta kutsus ajakirjanikke üles selgitama kahe erineva uuringu metoodikate erinevust.

“Meie erakonna toetus on vaatamata igasugustele asjaoludele stabiilselt kõrge. “Jah, veidi on langenud, aga hoiame joont ja lähme edasi. Nagu tervise- ja tööminister rääkis, et on väga toodud esile ja üles puhutud mõningate muudatuste negatiivne mõju teatud väikestele gruppidele. Aga ma arvan, et kui inimesed jaanuari ja veebruari palga kätte saavad ja näevad tulumaksureformi mõju, siis reitingud tõusevad.”

Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluv sotsiaalkaitseminister Kaia Iva möönis, et IRL-i reiting võiks kõrgem olla. "Selle viie protsendiga mõistagi rahul olla ei saa. Aga see näitab ka seda, et inimesed on nõudlikud valitsuse tegevuse suhtes. Nõudlikkus iseenesest on hea, käegalöömine oleks kehvem," leidis Iva.

"Mina oma valdkonnas sotsiaalkaitseministrina loomulikult pingutan selle nimel, et ka IRL-i reiting võiks tõusta," lubas Iva.

Sotsiaalkaitseminister rõhutas, et tulumaksureformiga, mille tõttu valitsuskoalitsiooni reiting suuresti langes, pidi vaid üks pensionär kümnest rohkem maksma hakkama. "Kümnest pensionärist viis on tulumaksuvabad, neli hakkasid vähem maksma ja napilt üks hakkas rohkem tulumaksu maksma."

Turu-uuringute AS-i üle-eestiline küsitlus: Keskerakonna ja Reformierakonna toetus võrdsustus

Keskerakonna ja Reformierakonna toetus jaanuaris võrdsustus ning IRL kukkus valimiskünnise piirile, selgus ERR-i uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest küsitlusest.

Keskerakonda toetas jaanuaris 27 ning Reformierakonda 26 protsenti valimiseelistuse avaldanud vastajatest.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja SDE toetusprotsendid püsisid eelmise aasta lõpu tasemel — vastavalt 12 ja 11 protsenti.

Suurima languse tegi IRL-i reiting, mis langes kaheksalt protsendilt viiele ehk valimiskünnise piirile. Künnise alla jääksid Vabaerakond ja Rohelised võrdselt nelja protsendi suuruse toetusega.

Miks näitavad erinevad uuringuid erinevaid tulemusi?

Eelmisel nädalal avalikustatud Kantar Emori uuring näitas sootuks teisi ja detsembrikuuga võrreldes märksa drastilisemaid muutusi. Emori järgi toetas Reformierakonda 34,2, Keskerakonda 20,5, EKRE-t 18,4, sotsiaaldemokraate 11, Vabaerakonda 5,4, IRL-i ja Rohelisi võrdselt 4,5 protsenti.

Turu-uuringute AS-i uuringujuhi Juhan Kivirähki hinnangul tuleneb suur erinevus kahe küsitluse vahel uuringufirmade poolt kasutatavast erinevast küsitlusmetoodikast.

"Kui Turu-uuringute AS viib läbi näost-näkku küsitlused inimeste kodudes, kasutades küsitlusvalimi moodustamiseks klassikalist juhuvalimit, siis Kantar Emor teeb veebiküsitlust, mille valim moodustatakse firma poolt eelnevalt värvatud vastajate paneelist. Pealegi on küsitletute vanusevahemik Kantar Emori küsitlustes piiratud ülevalt poolt 74 eluaastaga," selgitas Kivirähk.