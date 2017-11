Jaak Aab: Kadri Simsonile endale tuli elukaaslase kinnipidamine üllatusena

Kadri Simsoni parteikaaslane, riigihalduse minister Jaak Aab ütleb, et toetab peaminister Jüri Ratase arvamust, et Kadri Simsoni seostamine Teet Soormile esitatud kahtlustusega on alatu.

Aab ütles valitsuse pressikonverentsil, et eilseks õhtuks oli selge, et Simson pole antud menetlusega kuidagi seotud. "Ta ei ole seotud kahtlustusega. See, et elukaaslane - eraeluline seik."

Ta lisas, et toetab peaministri arvamust. Aab lisas, et vestles ka ise eile Simsoniga ning Simson ütles, et tallegi tuli see kahtlustus ja Soormi kinnipidamine uudisena. "Usun, et Kadri annab ka oma kommentaari," märkis Aab.

Jüri Ratas sõnas täna Delfile, et Simson on olnud väga tugev majandus- ja taristuminister. "Ta on teinud oma tööd alati professionaalselt, ausalt ja täie pühendumusega. Tema alusetu seostamine antud kahtlustusega oleks ründamine läbi eraelu," lausus ta ja lisas: "See on alatu ning poliitilisse kultuuri sobimatu. Toetan igati Kadri Simsoni jätkamist valitsuse liikmena."