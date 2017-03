Jaak Aab: aktsiisitõus aitab alkoholi noortest eemal hoida

Keskerakonna peasekretär, endine sotsiaalminister Jaak Aab sõnas, et lahja alkoholi aktsiisitõus on vajalik, et vähendada noorte liigset alkoholi tarbimist.

Täna esineb Riigikogus õiguskantsler Ülle Madise, kes on andnud hinnangu, et valitsusel polnud õigust lahja alkoholi aktsiisi tõsta. Endine sotsiaalminister Jaak Aab aga sõnas, et valitsuse eesmärk panna kangete ja lahjade alkohoolsete jookide hinnad edaspidi liikuma samas tempos, on õige. „Hind on kättesaadavuse juures esimene tegur ja seda eriti just noorte puhul,“ rääkis endine sotsiaalminister.

Tema sõnul tuleb lahja alkoholi aktsiisi tõsta mitmel põhjusel. Oluline on kindlasti ka see, et lahja alkoholi aktsiis on kange alkoholi aktsiisist olnud madalam. „Aastaid on lahja alkohol olnud madalamalt maksustatud kui kange. Uuel valitsusel peaks olema võimalus varasemat poliitikat enda näo ja eesmärkide järgi muuta,“ rääkis Aab.

Ta lisas, et esimene kokkupuude noortel ongi eelkõige just lahja alkoholiga. „Reklaamides on alkohol seotud mõnusa ajaveetmise ja sõpruskonnaga. Noored ei teadvusta aga, et peenete nimede ja maitsete taga on tegemist siiski alkoholiga, mille joomisega kaasneb paratamatult ohte,“ tõdes Aab.

Ta sõnas, et alkoholi poolt tekitatud kahju rikutud tervise ja elude näol on suurem kui selle majandusharu tulu ühiskonnale ning seetõttu kaitsebki valitsus oma otsust.