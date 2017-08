Izmailova vastus EKRE noortekogule: pruun ei ole uus roheline

Eestimaa Roheliste juht Züleyxa Izmailova peab omamoodi naljakaks EKRE noortekogu avaldust, et rohelise ilmavaate eest seisavad Eestis vaid rahvuslased ning lisas, et pruun ei ole uus roheline.

"See avaldus on omamoodi naljakas, sest EKRE äsja ilmutatud programmis "10 käsku" ei mainita loodushoidu poole sõnagagi ja selle peamine sõnum on millegi või kellegi põlemapanemine," sõnas Izmailova.

"Kahjuks ei pea Eesti rahva huvide eest seisjateks maskeeruva seltskonna loodusvaenulikke tegemisi kaugelt otsima hakkama, sest äsja parlamendis hääletusel olnud Eesti metsi ja looduslikku mitmekesisust kahjustava seadusemuudatuse vastu hääletas seitsmest rahvuskonservatiivsest riigikogu liikmest vaid üks. Tõelist õõva pakkusid aga sama seltskonna väljaütlemised riigikogus, kui menetlusest hääletati välja eelnõu, mis oleks ette näinud karusloomafarmide sulgemise kümne aasta jooksul. Rahvuskonservatiivse fraktsiooni absurdsete ja lausa labasuseni küündivate sõnavõttude hulgas oli ka arvamus, et farmiloomade elu tillukeses puuris on parem kui loomulikus keskkonnas elavatel loomadel. Loomulikult hääletas viimne kui üks ekrelane karusloomafarmide sulgemist nõudva eelnõu vastu," lisas ta.

"Kas kogumit, mis betoonerakondade juhtimisel võtab vastu Eesti metsi kahjustava seaduse ning mis peamiselt tegeleb vähemuste tagakiusamisega ja mõnitab riigikogu saalist teiste liikide õiguste eest seisjaid, on loodussõbralikud rohelise ilmavaate esindajad? Me kõik teame vastust," lausus Izmailova.

Vastuseks Eestimaa Roheliste otsusele toetada kooseluseadust, teatas eile EKRE noorteliikumine Sinine Äratus, et tõeliselt rohelise maailmavaate eest seisavad Eestis üksnes rahvuslased.

"Tähtis ei ole mitte puukvoot linnatänaval või puhta õhu protsent arvutiekraanil, vaid eestlase mõttemaailma looduskesksus," ütleb Sinise Äratuse juhatusse kuuluv Remi Sebastian Kits. "Me ei armasta loodust selle utilitaarsuse või tulevaste katastroofide pärast, vaid kuna kodu on meile ilmatult armas ning meie esivanemate pärand ei tohi hävineda."