Ivo Rull: Viimsis puudus opositsioon, sestap saigi teha staadioni dispetšerile 3000-eurose palgaga töökoha

Tänavu sügisest valimisliidu Kogukondade Viimsi saadikuna Viimsi vallavolikokku kuuluva Ivo Rulli sõnul sai Raimo Tanni 3000-eurose kuupalgaga staadioni haldaja tööleping võimalikuks eelkõige tänu sellele, et eelmises volikogus sisuliselt puudus opositsioon.

Rull ütles Delfile, et eelmises Viimsi vallavolikogu koosseisus vahetus vallavõim esimesel kahel aastal kolm-neli korda. „Lõpuks Reformierakond, Keskerakond, sotsid ja tookord mitte veel EKRE (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond – toim), vaid selle valimisliidu nimi oli Parteidevaba Viimsi, mida esindas Madis Saretok, tänane EKRE liige, leppisid omavahel kokku, et teeme suure koalitsiooni ja nendel oli volikogus 21 kohast vist mingi 18-19,” rääkis Rull. Opositsiooni jäid seega vaid paar saadikut Rannarahva valimisliidust.

„Siis nad saidki nii-öelda selle koalitsiooni tsementeerimiseks teha selliseid töölepinguid, nagu nüüd on välja tulnud Raimo Tanni puhul, et lihtne staadioni projektijuht, kes isegi ei tegele mingisuguse arendustegevusega, vaid lihtsalt on objekti dispetšer, saab kuus 3000 eurot,” nentis Rull.

Tema hinnangul oli Tanni töölepingu eesmärk tagada siis sotsiaaldemokraatide lojaalsus selles suures koalitsioonis, mis ka lõpuni toimis. „Nii et on väga kurb, et sellisel moel valla eelarvelisi rahasid kasutatakse ja ei ole ju teada, milliseid töölepinguid on veel tehtud seal Viimsi Halduse ja Viimsi Vee ja mingusuguste valla ettevõtete poolt.”

Rulli sõnul kavatseb Viimsi uue vallavolikogu koosseis eelmisega võrreldes oluliselt rohkem valla ettevõtetes toimuvat uurida ja esitada sellekohaseid arupärimisi.

Ivo Rull Foto: Madis Veltman

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et 29. juulil 2015 sõlmis Viimsi valla firma Viimsi Halduse juht Madis Saretok töölepingu sotsiaaldemokraat Raimo Tanniga. 3000-eurose kuupalga eest pidi Tann haldama Viimsi uut staadioni ja ellu viima leedvalgustuse võimaliku kasutuse projekti.

Paar kuud varem oli Viimsis toimunud järjekordne võimupööre, mis tõi vallavanemaks Reformierakonna liikme Alvar Ildi, vallavolikogu esimeheks sai sotsiaaldemokraat Mailis Alt, kes praeguseks ei kuulu enam erakonda.

Nii Tann kui ka Saretok olid tollal ja on ka praegu Viimsi vallavolikogu liikmed. Saretok kuulus valimisliitu Parteivaba Viimsi, mis osales siis koalitsioonis Reformierakonna ja sotsidega.

Saretok väitis, et tollal pandi ta nii-öelda tanki ja kästi Tann tööle võtta, ka palga suurus öeldi talle ette. Tanni 3000 eurot oli suurem palk, kui firma juht Saretok ise teenis.