Ivari Padar aktsiisitõusust: arvasin, et aeg, mil liitrite kaupa viina joodi, jäi üheksakümnendatesse

Alkoholiaktsiisi tõus on inimesed endast välja ajanud ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus langenud rekordmadalale. Siiski ei leia erakonna juhatuse liige Ivari Padar, et esimees Jevgeni Ossinovski peaks segaduse tõttu tagasi astuma, vaid on üllatunud, miks inimestele ei lähe korda olulisemad teemad, vaid räägitakse ainult alkoholist.

Konjunktuuriinstituudi juhi Marje Josingu sõnul näitab instituudi värske uuring, kuidas Eesti elanike piiriüleste ostude maht Lätis on märgatavalt kasvanud – üle kolmandiku ehk 35 protsenti elanikest on käinud Lätis alkoholi järel. Josing möönis, et aktsiisipoliitika ei ole õnnestunud, arvestades laekumata aktsiisi, käibemaksukaotust ja ettevõtluskahju.

Euroopa Parlamendi saadik Ivari Padar (SDE) tõdes, et ei osanud arvata alkoholiaktsiisist tekkiva poleemika mastaapsust. „Ei osanud aimata, et alkohol Eesti rahvale nii olulise tähendusega, võiks lausa öelda, et armas on,” ütles Padar. Ta tõi välja asjaolu, et alkohol läheb inimestele rohkem korda kui näiteks regionaalpoliitika, mis aitab suuresti inimeste elujärge parandada.

Padar meenutas aegu, mil Eestis olid promilliga joogid veel soodsamad ja soomlased järjepanu Eestimaal alkorallil käisid. „Tallink on ju suuresti Soome viinaraha pealt üles ehitatud, aga toona ei kurtnud keegi,” lausus Padar.

Küll aga ei pooldanud Padar seda, et töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski (SDE) peaks tagasi astuma. „Ei peaks, miks? Ta on noor mees ja toob poliitikasse värskeid mõtteid. Tema töö ju tervise- ja tööministrina ongi vähendada alkoholi tarbimist,” avaldas Padar arvamust. Küll aga toob Josing oma uuringus välja, et aktsiisi tõustes ei ole tarbimine vähenenud, vaid on jäänud samaks. Ehk isegi suurenenud, kuid aktsiis laekub lõunanaabrite juurde.

Padar ei osanud seda tõika küll kommenteerida, ent lisas üllatunult: „Arvasin, et aeg, mil liitrite kaupa viina joodi, jäi üheksakümnendatesse.”

Siiski tunnistas Padar, et maksudega manipuleerimise asemel tulnuks tulumaksu kahe protsendi võrra tõsta. „Seda on tunnistanud ka Jevgeni Ossinovski ühes intervjuus, et nii toimides oleks kogu segadus ära jäänud,” ütles Padar.