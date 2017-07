Ivar Must nõuab kohtus Põltsamaa Felixilt tunnusmeloodia eest üle 60 000 euro

IVAR MUST Foto: Arno Saar, Õhtuleht

Helilooja Ivar Must nõuab kohtu kaudu Põltsamaa Felixilt üle 60 000 euro, kuna leiab, et firma on tema loodud tunnusmeloodiat "Põltsamaa, ehtne ja hea" kasutanud temalt nõusolekut küsimata.