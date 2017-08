Ivanova: valimisliidu liikmed rahastavad kampaaniat isiklikest vahenditest, küsivad sugulastelt, võtavad laenu

Edgar Savisaare valimisliidu üks juhte Olga Ivanova ütles, et valimisliit otsib sponsoreid, aga seni rahastatakse kampaaniat nii kandidaatide oma rahast, sugulastelt saadust ja ka laenudest. Oma raha on kampaania jaoks andnud nii Savisaar kui Ivanova.

Kui palju valimised maksma minna võivad, ei osanud ta öelda. See selgub tema sõnul alles siis, kui valimised on läbi ja tuleb valimiskulude aruanne esitada.

Praegu võtavad nad hinnapakkumisi, et teada saada, millist reklaami saavad nad endale lubada ja millist mitte. Praegu on Savisaare nimekirjal väljas välireklaame mitmel pool linnas.

Ivanova ei osanud öelda, kui suure summa ta lõpuks omast taskust maksab. Seni on ta kulutanud oma raha näiteks trükiste jaoks.

Lisaks oma vahenditest kampaania tegemisele käivad läbirääkimised võimalike sponsoritega, et neilt toetust saada. Ivanova ei soovinud öelda, kes võimalikud sponsorid on või millist tüüpi inimesed nad on.

Ta lükkas ümber kuulujutu, et tal on Lasnamäel tuttavaid ettevõtjaid, kes on valmis valimisliitu rahaliselt toetama. Ivanova ütles, et kui ta oli Lasnamäe linnaosavanem, olid tema suhted kohalike ettevõtjatega sõbralikud, aga distantsi hoidvad. Ka varasemates kampaaniates tegi ta oma sõnul kampaaniat oma raha eest ega saanud sponsoritelt toetust.