Ivanova Sputniku-lembus õõnestab valitsust? Marko Mihkelson peab Ivanovat süüdimatuks

Nelgid pihus, Sputniku mikrofon nina all - just sellisena jäi Olga Ivanova pronkssõduri eest kaamera ette. Ideaalne Venemaa propagandaaparaadi jaoks, ent kuidas mõjutab see valitsust? Kas parempoolsed poliitjõud näitavad Keskerakonnale koha kätte?

"Mina arvan, et riigikogu liige kohustub suhtlema meediaga, ükskõik mis meedia see on," selgitas Ivanova täna Delfile. Marko Mihkelson (IRL) kirjutas oma Facebooki lehel seepeale: "Riigikogu liige on oma tegevuses vaba, kuid kui peaministri erakonna juhtivliikmed end süüdimatult lasevad ära kasutada Venemaa propagandakanalite poolt, siis tõusetub küll siiralt küsimus - kas ikka saadakse aru, millisele riigile on truudusvanne antud."

Reformierakondlasest riigikogulane Kristen Michal kirjutas Facebookis omakorda irooniliselt: "Head Euroopa päeva! Majadel lehvivad sinimustvalged. Riigikogus arutatakse, kuidas ettevõtlusel oleks parem Eestis tegutseda. Ning muuhulgas milliseid rumalusi ehk tasuks uuel valitsusel mitte teha. Mõtlesimegi, miks Keskerakonda siin nõnda vähe on. Selgub, et nemadki on seal kus on süda."

Ta jagas Delfi pilti Sputniku mikrofoni hoidvast Ivanovast. "Pildil valitsust juhtiva Keskerakonna üks vene suuna ideolooge, Eesti Vabariigi riigikogu liige Olga Ivanova. Mantel, nelgid, pronksõdur ning Sputniku mikrofoni hoidmine ütlevad meile palju rohkem, kui Jüri Ratase sõnad Eesti vastases mõjutustegevuses osalenud Semjonovile auraha andmise kohta mõned päevad tagasi. Või jutt, et Sputnikule intervjuusid ei anta, peale seda, kui just oli antud. Täpsemalt, ütlevad kõik ära."

9nda mai tähistamine Pronkssõduri juures Foto: Karin Kaljuläte

Ta lisas, et valitsust peaks juhtima erakond, kelle puhul selliste asjade juhtumine pole tava. "Vaatan seda ja mõtlen, et ehk tuleks IRLile uue esimehe valimise järel hakata kokku panema uut rahvuslikku ja parempoolset valitsust? Parlamendienamus selliste Sputnike vastu on olemas..."

Michal viitab parempoolsetele jõududele, mil numbriline ülekaal oleks olemas: IRL (14), Reformierakond (30) ja EKRE (7).

EKRE liige kutsub Seederit ühte paati

Täna hommikul kutsus ekrelasest riigikogulane Henn Põlluaas aga Helir-Valdor Seederit ja tema mõttekaaslasi EKREga liituma. "Helir, ja kõik teised tublid, isamaalised, aatelised IRL-i rahvuskonservatiivid, pakun teile mõistlikku ja ainuvõimalikku väljapääsu olukorrast - tere tulemast Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda. Koos õnnestuks meil kindlasti paremini kaitsta olulisi väärtusi, et Eesti oleks vaba, meie pered ja jõukus kasvaksid, et oleksime õnnelikud ja eestlus säiliks. Koos saaksime oma ühiseid eesmärke ellu viia."