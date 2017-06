Ivanova: kandidaatide lehekülg on mõeldud noorte poliitikute toetamiseks, mitte valimisliidu tegemiseks

Riigikogu keskfraktsiooni liige Olga Ivanova ütles, et nii veebis kui linnaruumis olevad poliitreklaamid on mõeldud noorte poliitikute toetamiseks ning need ei ole uue valimisliidu loomise algus.

Ivanova ütles, et see oli noorte poliitikute initsiatiiv, kes soovisid tema meeskonnas üheskoos kampaaniat teha. Tegemist on kümnekonna avalikkusele vähetuntud noore poliitikuga.

Leht on Keskerakonna värvides, aga ilma Keskerakonna logota. Ivanova rääkis, et Keskerakonna büroo ütles talle, et mõni inimene ei saa aru, kas see on Keskerakonna ametlik kodulehekülg, sest seal oli logo. Seetõttu koristati logo ära, et inimesed ei peaks seda erakonna koduleheks.

Mingit Keskerakonnaga konkureerivat valimisliitu Ivanova sõnul praegu Tallinnas luua pole kavas. "Selline jutt käib algusest peale peale kongressi, et järsku Savisaar tuleb oma nimekirjaga välja. Antud hetkel ei ole see kuidagi sellega seotud," ütles Ivanova.

Ivanova on koos fraktsioonikaaslane Oudekki Loone ja Euroopa Parlamendi liige Yana Toomiga üks peamisi Keskerakonna siseopositsiooni liikmeid, kes on viimasel ajal korduvalt sattunud erakonna juhtkonnaga tülli. Nad toetasid eelmisel aastal enne sisevalimisi Savisaart ja kui Savisaar loobus, siis Savisaare toetatud kandidaat Toomi.

Peale sisevalimisi tekkis kohe spekulatsioon, et Savisaar võib oma toetajatega luua Tallinnas oma valimisnimekirja. Savisaare viimase aja kehv tervis, mille tõttu palub ta enda vabastamist altkäemaksu võtmise kriminaalasjast, takistab tal aga poliitikaga tegelemist.

Täna kirjutas Postimees Ivanova kampaaniast kui võimalikust uue valimisliidu algusest.