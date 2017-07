Ivanova: ei tea, kas valimisliit tuleb või kas jään keskfraktsiooni

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni liige Olga Ivanova ütles, et ei tea, kas Tallinnas tuleb Keskerakonnaga konkureeriv valimisliit või mitte. Ta ei välistanud, et ta võib lahkuda riigikogu keskfraktsioonist, mis tähendab, et temast saab nn aknaalune saadik.

Ivanova kavandas koos Euroopa Parlamendi saadik Yana Toomi ja keskfraktsiooni liige Oudekki Loonega Tallinnas kohalikel valimistel Keskerakonnaga konkureeriva valimisliidu loomist. Neid toetas ka Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar.

Reede hommikul, paar tundi enne ametlikku pressikonverentsi, teatas Toom aga kaaslastele, et tema jääb Keskerakonda ega ühine valimisliiduga.

Reedel pressikonverentsil ei osanud te veel öelda, mis edasi saab. Kas nädalavahetuse jooksul on teil plaan tekkinud?

Olen puhkusel ega ole Eestis, mistõttu mul ei ole aega, et kohtuda kõigi inimestega, kellega tahaks enne mingit otsust kohtuda ja arutada.

Kellega te kohtuda tahaksite?

Meil oli päris palju inimesi nimekirjas. Nendega peab rääkima.

Millal teie kuulsite Toomi otsusest, et ta ikkagi jääb Keskerakonda?

See oligi poolteist või kaks tundi enne pressikat.

Kas te aimasite ka varem, et selline otsus võib Toomilt tulla?

Muidugi. Me hästi palju arutasime omavahel, oli arusaadav, et keegi on rohkem veendunud, et teeme õiget asja, keegi vähem. Loomulikult võibki igaühel olla oma arvamus ja lõpuks oma otsus, kõik on ju täiskasvanud inimesed. Oli ootamatu, et päev varem ütles ta kindla otsuse välja ja päev hiljem muutis seda. See on aga juba ajalugu.

Kas teist kolmest oli Toom ka varem valimisliidu loomise osas kõige skeptilisem?

Hästi palju mõtlesime selle üle, kas see on õige või mitte. Arutasime vastu ja pooltargumente. Oleks olnud naljakas, kui oleksime niisama tulnud ja öelnud, et ahh, teeme ära ja ise ei süvene asjadesse.

Veel neljapäeva õhtul oli ka Toom selgelt seda meelt, et tuleb minna eraldi valimisliiduga?

Jah.

Mis muutis tema meelt?

Seda peab temalt küsima.

Kas Keskerakonna juhatus tegi Toomile nii hea pakkumise, millest tal ei olnud võimalust keelduda?

Mina sellest pakkumisest ei tea midagi.

Mis te arvate, kas ta uskus Keskerakonna juhatuse visiooni või sai mingi pakkumise?

Ütlen ausalt, ei tea. Ei hakka spekuleerima ka.

Mida arvate, kui tulevad 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimised, kas Toom on Keskerakonna nimekirja esinumber?

Tema väitis, et tema puhul pole oluline, kas esinumber, teine või viimane. Tema sai ju Euroopa Parlamenti viimase, 12. koha pealt. Kaks aastat on aega, kui hakkan spekuleerima, siis usun, et selleks ajaks võib Keskerakonnas olla palju inimesi, kes tahavad Euroopa Parlamenti minna.

Toomi jaoks on Euroopa Parlamendi liikme amet oluline, ta hindab seda väga. Kas võimalus, et Keskerakonna toel on lihtsam saada Euroopa Parlamenti, võis teda mõjutada?

Loomulikult, kui sinu taga on aparaat, suur erakond nagu Keskerakond, kui oled väärikas kandidaat ja sind toetatakse, siis on ilmselge, et Keskerakonna või Reformierkonna kandidaadil on lihtsam Euroopa Parlamenti saada. See on loogiline, see on lihtne poliittehnoloogia.

Kui ta lahkuks Keskerakonnast ja läheks väikesesse valimisliitu, oleks hiljem Euroopa Parlamenti saamine olnud tema jaoks keerukam.

Ma ei arva nii. Ta saaks Euroopa Parlamenti isegi üksikkandidaadina. Seda peab aga tema käest küsima.

Kui teie pidasite läbirääkimisi, siis kas teil oli ka plaan, et üks inimene läheb ühe, teine teise koha peale?

Ei olnud, olid ainult arutelud võimalike esinumbrite üle. Positsioonidest või kohtadest juttu ei olnud.

Kas oli plaan peale kohalikke valimisi teha erakonda, sest riigikogu valimistel saavad kandideerida vaid erakonnad?

Mis me praegu spekuleerime. Kui meil on kindel vastus, mis edasi saab, siis kindlasti teavitame sellest.

Edgar Savisaar on viimasel ajal täiesti ära kadunud. Mida tema sellest arvab?

Ta ei ole päriselt ära kadunud. Võib-olla avalikkuse ees ei ole ta nii aktiivne, aga ta oli vägagi kursis aruteludega, mis meil olid.

Mis ta peale pressikonverentsi arvas sellest, mis toimus ja kuidas edasi tuleb minna?

Me rääkisime reede õhtul, siis oli ta teel Saaremaalt tagasi Tallinna ja eriti ei saanud rääkida sellest.

Ta on ikkagi aktiivne ja tegus praegusel ajal?

Loomulikult. Ta jälgib kõike, mis toimub.

Mis kuupäevaks teie otsustate, mida teete?

Ei oska öelda.

Kui valimisliitu ei tule, kas jääte riigikogus toetama koalitsiooni või lähete aknaaluseks?

Seda ma ka ei ole praegu enda jaoks otsustanud. Kui juhtub, et lähen aknaaluseks, siis ei välista, et kui tuleb hea seadus, siis toetan seda.

Aga te ei saa lubada, et jääte toetama ka neid valitsuse eelnõusid, mida te ei toeta?

Ka praegu ei toetata kõiki eelnõusid. Mõned inimesed ei toetanud näiteks Rail Balticu lepingu ratifitseerimist. Siin ei ole midagi uut.

Kui palju Jüri Ratase valitsusel praegu kindlaid hääli on, millele toetuda saab?

Ma ei tea. Praegu riigikogu istungeid ei toimu. Praeguse seisuga on 27 fraktsiooni liiget. Praegu ei ole midagi toimunud.

Seni, kuni olete fraktsiooni liige, hääletate valitsuse poolt, nagu fraktsioonis on kokku lepitud.

See sõltub eelnõust, tuletan jälle meelde Rail Balticut, mõned olid vastu suhkrumaksule, siin ei ole midagi uut.