Itaalia jahimees hoiatas Eesti Loomakaitse Seltsi välismaiste küttide eest

Pühapäeval algab Eestis ametlikult pardijahi hooaeg. Sellega seoses palub Eesti Loomakaitse Selts heade inimeste abi Eestimaa lindude kaitsmisel – nimelt võib meie metsi ähvardada sada välismaist kütti, kes kasutavad metsas illegaalseid vahendeid.

Eesti Loomakaitse Selts sai teate Itaalia jahimehelt, kes hoiatab peatselt Eestisse saabuva saja Itaalia küti eest.

“Olen näinud fotosid tuhandetest surnud partidest ja hanedest, ühel hommikul kõigest kahe jahimehe poolt tapetud 200 linnust. Mitmed neist partidest on Eestis kaitse all ja Itaaliasse viies on nad maksustatud,” alustas õõvastava olukorra kirjeldamist Eesti Loomakaitse Seltsi poole pöördunud Itaalia jahimees.

Ta lisas, et sellised kütid kasutavad hanede ja partide püüdmiseks elektrooniliste seadmetega tehtud akustilisi helisid, mis on Eestis jahipidamises keelatud.

Kirja autor annab teada, et küttide ninamees käis hiljuti Eestis ja otsis jahipidamiseks sellised kohad, kus saab segamatult loomi tappa ja kuhu kontrollid ei ulatu. “Tean kindlalt, et sel aastal on juba müüdud osalused küttida Kihnu saarel, sest seal kontrollitakse harva jahipidamist ning kontrollide saabumiseks kulub vähemalt kaks tundi. Teised plaanitavad kohad on Aseri ja Saaremaa,” kirjutab mees hoiatuses.

Eesti Loomakaitse Selts võttis pärast kirja laekumist kohe ühendust Eesti Jahimeeste Seltsiga ja tegi pöördumise keskkonnainspektsioonile. “Saime kinnituse, et nii pöörduja kui ka kirjas mainitud küttide juht on tõepoolest Eesti jahimeestele juba teada,” lisas selts.

Eesti linnud on lõunapoolsetele küttidele atraktiivsed



Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on jahimeestele teema tuttav. Ka kinnitab ta, et Eesti linnud on tõepoolest lõunapoolsetele küttidele juba ammu atraktiivsed.

“Koos kõige positiivsega, mis Euroopa Liiduga ühinemine Eestile andis, tulid kaasa ka probleemid, mis inimeste vaba liikumisega ja võrdse kohtlemisega kaasnevad. Põhjamaine ugrilik loodusest lähtuv jahikultuur erineb Lõuna- Euroopa jahikultuurist. Kui välismaalaste jahidokumendid on korras, ei saa nendele Eestis kehtiva välismaalase jahitunnistuse väljastamisest keelduda. Küll aga on meie kohapealsete jahikorraldajate ülesanne liikmesriigi kodanikele tutvustada nii kehtivat seadusandlust kui ka Eesti jahinduse head tava. Kui seda ei täideta või ignoreeritakse, tuleb karistada vastavalt seadustele. Eesti Jahmeeste Selts taunib igasugust seadusevastast käitumist ja tegutsemist, mis ei käi kokku meie hea tavaga või ohustab meie loodust,” ütles Tõnis Korts.

Keskkonnainspektsioon kinnitas vastuses Eesti Loomakaitse Seltsile, et Itaaliast pärit veelinnujahimeeste kontroll on keskkonnainspektsioonil olnud tähelepanu all viimased kümmekond aastat, kuna igal aastal on mõned neist Eestis jahti pidades rikkunud jahipidamisele kehtestatud nõudeid. “Valdavaks rikkumiseks on olnud Eestis ja kõikides Euroopa Liitu kuuluvates riikides keelatud elektroonilise peibutusvahendi kasutamine. Näiteks 2016. aastal karistas inspektsioon elektroonilise peibutusvahendi kasutamise eest. Pärnumaal Kihnu saarel nelja, Ida-Virumaal Aseri vallas kahte ja Hiiumaal Käina vallas kahte Itaalia jahimeest.”

Keskkonnainspektsiooni kinnitusel jätkavad nad neil jahialadel kontrollide tegemist.

Selts kutsub inimesi üles olema tähelepanelikud ja teavitama võimalikust ebaseaduslikust jahipidamisest kohe Eesti Loomakaitse Seltsi hädajuhtumite numbril 526 7117 või keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313.