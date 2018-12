Isegi opositsiooni poolthääled ei aidanud koalitsioonil vastu võtta keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni ühendamise seadust

Kahe aasta eest tekkinud Jüri Ratase valitsust on vaevanud riigikogu liikmete ärahüppamised. Valitsuse moodustanud Keskerakond, Isamaa (endise nimega IRL) ja Sotsiaaldemokraatlik erakond said 2015. aasta valimistel kokku 56 kohta riigikogus.

Selle aasta sügiseks olid kõik selle valitsuse fraktsioonid aga kaotanud liikmeid, misttõttu tehniliselt on tegemist vähemusvalitsusega, sest kolmes fraktsioonis on vaid 50 liiget. SDE nimekirjas kandideerimisest teatanud Monika Haukanõmme toel peaks valitsusel olema 51 häält. Kui täna läks vaja just täpselt 51 häält, et vastu võtta keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni ühendamise seadus, sai seadus riigikogus vaid 49 poolthäält ning sedagi mitme koalitsioonisaadiku poolthääle toel.

Kui enamasti on eelnõude vastuvõtmiseks vaja lihtsat häälteenamust ehk poolthääli peab olema rohkem kui vastuhääli, siis selle seaduse puhul oli vaja koosseisu häälteenamust ehk 51 häält. Kohal oli 78 saadikut, aga poolthääli tuli vaid 49 ja seadust vastu ei võetud.

Poolt hääletasid ka reformierakondlased Arto Aas, Kalle Laanet, Meelis Mälberg, Laine Randjärv, Urve Tiidus ja Terje Trei, samuti aknaalune Margus Tsahkna.

Puudusid Aivar Kokk, Helir-Valdor Seeder ja Mart Nutt Isamaast, Mihhail Korb, Oudekki Loone, Marika Tuus-Laul ja Heimar Lenk Keskerakonnast, Kalvi Kõva ja Barbi Pilvre sotsidest.

Eelnõu kukkus läbi, sest seitse poolt hääletanud opositsioonisaadikut ei suutnud asendada üheksat saalist puudunud koalitsioonisaadikut.

Seaduseelnõu nägi ette ühendada keskkonnaministeeriumi haldusala valitsusasutused keskkonnaamet ja keskkonnainspektsioon. Loodav amet oleks jäänud täitma kõiki seniseid kahe ameti põhifunktsioone.