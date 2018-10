Isamaaga liitunud Üllar Saaremäe: mõistan kunstiinimesi, kes kipuvad sotside kampa, kuid on veel üks tee

Saaremäe sõnul on talle sümpaatne intelligentne rahvuslus, mida Isamaa erakond esindab. "Isamaa juured on alati olnud sügavalt kultuurivaldkonnas ja esindanud intelligentset rahvuslust. See võiks olla jõulisemalt nähtaval. Mõistan kunstiinimesi, kes kipuvad erinevatel põhjustel sotside kampa, kui EKRE ähvardab telet tsenseerida või NO99 teatri kinni panna. Kuid on veel üks tee ja minu jaoks on see Isamaa," ütles Üllar Saaremäe.

"Loomulikult on meil hea meel sellise kaliibriga kultuuriinimese liitumise üle erakonnaga. Rahvuskultuuri ja rahvuslikku poliitikat ei ole võimalik lahutada, kui nad on sisulised. Rahvuslikkus ei pea väljenduma ainult poliitika tegemises, rahvuslikkus väljendub ja elab ka Üllari korraldatud esimeses punklaulupeos! Samuti sel suvel Eesti100 auks tehtud Üldluulepeos, mille korraldajaks Üllar oli," ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Saaremäe on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, töötanud Ugala teatris näitlejana ja 21 aastat Rakvere Teatri peanäitejuhina. Täna töötab Saaremäe vabakutselise näitlejana ja kuulub Kaitseliitu.