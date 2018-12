Isamaa valimisnimekirjas on ohtralt kultuuri- ja kirikutegelasi

Isamaa volikogu esimehe Sven Sesteri sõnul läheb Isamaa valimistele täisnimekirjaga, kus on kokku 125 kandidaati.

„Nimekirjas on nii kauaaegsed tublid Isamaa liikmed, erakonnaga taasliitunud väljapaistvad ühiskonnategelased kui ka tuntud uued tulijad. Mul on hea meel tõdeda, et kandideerijaid leidub kõigist eluvaldkondadest ning nimekirjas on palju oma valdkonna spetsialiste,“ ütles Sester.

Isamaa valimisnimekirja ringkondade kolm esinumbrit 2019. aasta riigikogu valmistel on: