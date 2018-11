Isamaa: riigikogu peab rändepakti tagasi lükkama

Tulenevalt sellest, et ÜRO Globaalne Ränderaamistik võib kaasa tuua õiguslikke tagajärgi rahvusvahelise tavaõiguse kujunemise läbi ning arvestades Eesti riigi ajaloolist tausta ja keerulist demograafilist olukorda, deklareerib riigikogu käesolevaga järgmist:

- Eesti Vabariik ei ühine ÜRO Globaalse Ränderaamistiku heakskiitmisega Valitsustevahelisel Konverentsil;

- ÜRO Globaalne Ränderaamistik ei ole rahvusvahelise õiguse kohaselt Eesti Vabariigile siduv;

Isamaa on varem teatanud, et ei toeta ÜRO paktiga liitumist valitsuses ja ei kavatse seda toetada ka riigikogus. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et erakond kasutab kõiki võimalusi, et Eesti ei ühineks ÜRO rändepaktiga.

„Eesti migratsioonipoliitika kujundamine peab jääma Eesti riigi otsustada ja see on oluline osa riigi suveräänsusest,“ ütles erakonna esimees Helir-Valdor Seeder.