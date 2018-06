Isamaa plaanib lisandunud hääle toel Taavi Aasa uut umbusaldamist. Aas: põhjus umbusaldamiseks on tõeliselt kummaline

“Eesti poliitiline kultuur ei tunne sellist asja, et kellelegi avaldatakse umbusaldust lihtsalt sellepärast, et ootamatult on üks hääl juurde tekkinud. See on äärmiselt kummaline,” kommenteeris Aas Tallinna volikogu aseesimehe Mart Luige (Isamaa) tänaseid väljaütlemisi, justkui võiks juba suvel ühe lisahääle toel umbusaldust kavandama hakkata. “Viisakas oleks välja mõelda kasvõi näiliselt vähegi usutav põhjendus. Eriti seejuures, et eile võeti volikogus vastu järgneva nelja aasta eelarvestrateegia, mis sai toetushääli ka opositsioonist.”

Kas kinnitad bussis turvavöö? Jah

Ei Auhinnaks on kardisõidu pakett 5-le LaitseRallyPargis. Tallinnast sõidutab Laitsesse

edasi-tagasi Go Bus. Auhind kehtib kasutamiseks kuni 31.08.



Nõustun kampaaniatingimustega. Nõustun Ekspress Meedia üldtingimustega.

Nõustun AS Ekspress Meedia kasutajaandmete töötlemise põhimõtetega ning enda isikuandmete töötlemisega (sh andmete turundusliku kasutamisega) kasutajaandmete töötlemise põhimõtetes loetletud eesmärkidel ja tingimustel. Sisesta Tänud vastamast ja head loosiõnne!