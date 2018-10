Isamaa ministrid ei taha nõustuda Seedri sooviga lammutada pensioni II sammas

Seeder on juba aastaid II sammast kritiseerinud ja rääkinud selle kaotamise vajadusest. Viimati tegi ta seda ERR-iga suheldes.

"See on kindlasti teema, mida me oma valimisprogrammis käsitleme. Praegu meil käivad veel erakonnasisesed arutelud ja kui me detsembriks oma programmi oleme kokku saanud, siis kindlasti leiab pensionisüsteemi ümber korraldamine selles kajastamist," kinnitas Seeder ERR-ile.

Pensioni II samba debatt on Isamaas tõesti tõsine, sest Seederil on vähe teda toetavaid liitlasi.

Neljapäeval tutvustas rahandusminister Toomas Tõniste rahandusministeeriumi eelnõu, mis reformib II sammast, vähendades selle kulusid ja andes fondivalitsejatele vabamad käed investeeringute tegemisel. Valitsuse pressikonverentsil küsimustele vastates ei kiirustanud Tõniste II samba kaotamisest rääkima.

Ta ütles, et valitsuses heakskiidu saanud eelnõu aitab lahendada üht suurt probleemi ehk II samba tootlikkust. "See ongi see murekoht olnud, et see tootlikkus on liiga väike. Selleks antaksegi vabamad käed investeerimisotsuste tegemisel fondidele, muuta need fondid efektiivsemaks ja teiselt poolt vähendatakse ka tasusid," ütles Tõniste.

Tõniste leidis, et on õige, kui inimesel on oma pensionivarade otsustamisel vabamad käed. Ta lisas, et tema eelnõu ju mõnes mõttes võimaldabki, et inimesel on võimalus valida kas konservatiivse või vähem konservatiivse II samba fondi vahel.