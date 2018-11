Isamaa: meie riigikogus ÜRO rändepakti ei toetaks

Isamaa otsustas, et nii nagu ei toetanud nad seda valitsuses, ei kavatse nad seda toetada ka riigikogus, seisab nende saadetud pressiteates. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et erakond kasutab kõiki võimalusi veenda riigikogu selles, et ÜRO rändepakti toetamine ei ole Eesti huvides.

Isamaa on alati toetanud oluliste küsimuste arutelu riigikogus, aga antud sammu eesmärk on eirata valitsuse 15. novembri otsust mitte toetada ÜRO rändepakti.

"Sotsiaaldemokraatide ettepaneku kogu mõte on minna mööda Isamaa vastuseisust valitsuses. Kui seni välisminister vältis antud küsimuses riigikogu arutelu, siis nüüd proovitakse vältida valitsuse seisukohta," ütles Seeder.

Isamaa leiab, et Eesti migratsioonipoliitika kujundamine peab jääma Eesti riigi otsustada ja see on oluline osa riigi suveräänsusest.

Jevgeni Ossinovski tegi hommikul Vikerraadio eetris ettepaneku, et rändeleppe osas peaks otsuse tegema riigikogu, mitte valitsus.