Isamaa: Kohtla-Järve riigigümnaasium peab olema eestikeelne!

„Riigigümnaasium on märgilise tähendusega haridusasutus ja see peab olema eestikeelne. Kohtla-Järvel peab oleme täielikult eestikeelne riigigümnaasium ja see on Isamaa erakonna seisukoht, millega ei tingita,“ ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Nii Seeder kui Isamaa aseesimees Siim Valmar Kiisler on teravalt hukka mõistnud Keskerakonna juhtpoliitikute valmiseelsed avaldused, mille kohaselt Kohtla-Järve riigigümnaasiumis tuleks alustada osaliselt venekeelse õppega.

„Kui käivitub haridus- ja teadusministeeriumi avaldatud plaan sulgeda Kohtla-Järvel Järve gümnaasium ja jätta alles vaid riigigümnaasium, kus täielikult eesti keeles õppijad oleksid ilmselges vähemuses, hävitatakse sellega mitte ainult korralik eestikeelne kool, vaid ka üks eestluse tugisambaid tervel Ida-Virumaal. Haridusministri seisukoht on tekitanud Kohtla-Järve eestikeelsete lapsevanemate ja õpilaste seas põhjendatud mure eestikeelse kooli tuleviku pärast,“ selgitas Kiisler.

„Kõigi Loodavate riigigümnaasiumite eesmärgiks peaks olema kõrgel tasemel hea eestikeelse hariduse andmine. Eestikeelse hariduse edendamine Ida-Virumaal on kõigi sealsete elanike huvides, sest võimaldab luua paremad konkurentsitingimused meie tööjõuturul ja elus hakkamasaamiseks,“ ütles Seeder.