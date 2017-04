IRLi Tartumaa piirkonna juhatus toetab erakonna esimehena Helir-Valdor Seedrit

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) Tartumaa piirkonna juhatus toetab IRLi esimehe kandidaadina Helir-Valdor Seedrit.

„IRLi Tartumaa piirkonna juhatus kohtus esmaspäeval Helir-Valdor Seedriga ning kuulanud ära tema plaanid, mõtted ja saanud vastused kõikidele kohapeal esitatud küsimustele langetati kahe tugeva ja väärika kandidaadi vahel otsus toetada Helir-Valdor Seedri kandideerimist erakonna esimeheks,“ kinnitas IRLi Tartumaa piirkonna juhatuse esinaine Maie Lavrentjeva.

„Helir-Valdor on pikaaegse kogemusega poliitik, kellel on selge maailmavaade, mis ühtib Tartumaa piirkonna maailmavaatega. Me näeme temas liidri omadusi, kes viiks erakonna uuele tõusuteele,“ sõnas Lavrentjeva. „Helir-Valdori avatus, probleemkohtade aus tunnistamine ja mis peamine – orienteeritus probleemide lahendamisele kõnetas kohalolijaid.“

Helir-Valdor Seedri toetuseks andsid allkirjad IRLi Tartumaa piirkonna juhatuse liikmed Maie Lavrentjeva, Rain Sangernebo, Rein Kokk, Väino Kivirüüt, Helin Veetõusme, Viive Vink ja Urmas Paju.