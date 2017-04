IRLi Rahvuslaste ühendus toetab erakonna esimehena Helir-Valdor Seedrit

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) ühendus Rahvuslased otsustas toetada IRLi esimehe kandidaadina riigikogu liiget ja IRLi volikogu esimeest Helir-Valdor Seedrit.

„Helir-Valdor Seeder on tugev ja rahvuslikult mõtlev juht, kelle taha erakond koondub,” sõnas Rahvuslaste ühenduse juhatuse esimees Tarmo Kruusimäe.

„Helir-Valdor Seedri moto on alati olnud, et poliitika pole sprint, vaid maraton. Ta on olnud erakonnas tegev alates 1991. aastast ja teostanud läbi Eesti taasiseseisvumise rahvuslik-konservatiivset poliitikat. See kõik on teinud Seedrist usaldusväärse poliitiku, keda respekteerivad ka kõik teised poliitilised jõud Eestis.”

„Helir-Valdor Seedri pikaajaline kogemus ministri ja riigikogu liikmena ning põhimõttekindlus on need omadused, mis teevad temast tugeva kandidaadi erakonna esimehe kohale,” lisas Kruusimäe. „Ta on valmis võtma vastutusekoorma ja viima erakonna edukalt nii 2017. aasta kohalike omavalitsuste kui 2019. aasta riigikogu valimistele.”

IRLi Rahvuslaste ühendusse kuulub ligi 200 liiget. Erakonnasisene ühendus kannab endas rahvuslik-konservatiivseid ideid ja väärtuseid. Ühenduse tegevuse eesmärkideks on seatud eestlaste rahvusliku identiteedi riikliku kaitse tagamine, Eesti Vabariigi ja tema kodanikkonna järjepidevuse hoidmine ning rahvuslikke huve järgiva kodakondsuse, keele ja välismaalaste poliitika arendamine.