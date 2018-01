IRLi noored peavad oluliseks sõnu ja tegusid ning toetavad justiitsministri jätkamist

Ühenduse IRL Noored juht Birgit Remiküll möönab, et justiitsminister Urmas Reinsalu sõnavõtt naistevastase vägivalla kohta oli küll ebaõnnestunud, kuid toetab tema jätkamist justiitsministrina.

„„Pärast seda pressiteadet öeldakse, et ma õhutan lähisuhtevägivalda. Ei õhuta. Vastupidi, normaalses ühiskonnas käsitletakse süütegu õiges proportsioonis. Praegune meediakajastus naeruvääristab lähisuhtevägivalda ning teeb sellest järjekordse ogara meediatoote. On täiesti reaalne oht, et meie ühiskond läheb kollektiivselt lolliks.“ Just nii ettenägelikult justiitsminister oma arvamusloos kirjutaski,“ ütles IRL Noorte esimees Birgit Remiküll.

„Sõnal on jõud ning tuleb tunnistada, et Urmas Reinsalu kasutas seda jõudu oma arvamusloo kahes lauses kergekäeliselt. Ta on oma viga tunnistanud ning selle eest ka vabandanud. Kuid tegudel on samuti jõud ning on kahju, et kriitikud on selle unustanud. Urmas Reinsalu on loonud mitmeid algatusi perevägivallaohvrite kaitseks. Üheks hiljutisemaks näiteks on tema jõuline toetus Istanbuli konventsiooni vastuvõtmisel,“ märkis Remiküll.

„Justiitsminister ei pea seisma ainult naiste või meeste õiguste eest, vaid kõigi Eesti elanike õiguste ja õiglustunde eest. Oma arvamusloos astus justiitsminister välja Tiit Ojasoo kaitseks ning osutas probleemile, mis ohustab nii mehi kui ka naisi – meediapeks. Viimaste päevade valguses sai selle ohu olemasolu ainult kinnitust,“ sõnas Remiküll.

Loe veel

Ta rõhutas, et õigusriigis olgu lisaks karistusele olulised ka andestamine ja oma vigadest õppimine. „Pole oluline, kas loo keskmes on Tiit Ojasoo, Peeter Oja või Urmas Reinsalu. Eriti kummastav on näha nõiajahi eesotsas Jürgen Ligi ja Jaak Madisoni – inimesi, kellele ühiskond on andestanud. Lõplik otsus on Riigikogu või Urmas Reinsalu langetada, kuid lähtudes tema senisest tegevusest justiitsministrina toetavad IRL Noored tema ametis jätkamist,“ kinnitas IRLi noorteorganisatsiooni juht.

„Nüüd tahaksin mina kasutada Urmas Reinsalu skandaalse arvamusloo viimase lõigu sõnu: „Pärast seda pressiteadet öeldakse, et ma õhutan lähisuhtevägivalda. Ei õhuta. Vastupidi, normaalses ühiskonnas käsitletakse süütegu õiges proportsioonis.““

Remiküll lisas, et vabariigi president Kersti Kaljulaid on öelnud: „Andestamine ei tähenda tegude õigustamist või pea ärakeeramist. Andestamine ei tähenda möödavaatamist või erandite tegemist sümboliks muutunud inimestele. See tähendab, et ka neil on õigus andestusele.”

„Lepituseks on vaja kahte osapoolt. Urmas Reinsalu on esimese sammu astunud ning on kahju, kui lühiajalise poliitilise kasu nimel on kriitikud valmis ignoreerima tema senist tegevust ning skandaalse arvamusloo tegelikku mõtet,” leidis Remiküll.