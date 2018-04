IRLi naiskogu IREN uueks juhiks sai Riina Solman

Täna toimus IRLi Naiskogu IREN üldkogu, kus valiti naiskogu uus juhatus. Naiskogu juhiks sai endine aseesinaine Riina Solman, aseesinaisteks Ulla Preeden, Janika Gedvil ja Riina Kitt. Juhatuse liikmeteks valiti Ulla Preeden, Ela Tomson, Ingrid Mühling, Piret Maasik, Riina Kitt, Katrin Heele Anderson, Janika Gedvil ja Lea Arge. Revisionikomisjoni liikmeteks said Riina Lutsokert, Margit Leerima ja Mari Suuväli.

Eelmise naiskogu juhi Ulla Preedeni sõnul on erakonna eestseisus äsja heaks kiitnud maailmavaatelised aluspõhimõtted ja IRLi maailmavaade on selginenud. „Oleme väärtuspõhine rahvuslik-konservatiivne erakond, kes on tulevikku vaatav ning seisab kaasaegse ühiskonna ülesehitamise eest. IRLi Naiskogu üheks rolliks on selle maailmavaate toetamine läbi naisliikumise. Eesti valitsus vajab täna erakonda, mis seisab vastutustundliku ja parempoolse majanduspoliitika elluviimise eest. Olen kindel, et Riina jätkab seda tööd, mida rahvuskonservatiividest eelmised naiskogu eestvedajad on hoole ja armastusega teinud,“ ütles Ulla Preeden.

IRENi uue juhi Riina Solmani sõnul seisab IREN intelligentse, mõistuspärase ja tasakaaluka maailmatunnetuse eest, mis ei lõhu olnut, vaid otsib ühiskonnas ühisosa. „Me oleme naiste õiguste väljas, kuid tunneme muret ultraliberaalsete ilmingute pärast, mis seavad igaühe õigused ja vabadused ülemaks ühisest kultuuri-, kombe- ja käitumisruumist,“ ütles Riina Solman.