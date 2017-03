IRLi naised tahavad Tallinna linnapeakandidaadiks Viktoria Ladõnskajat

IRLi naiskogu IREN tegi ettepaneku nimetada Tallinna linnapeakandidaadiks Viktoria Ladõnskaja ja Tartu linnapeakandidaadiks Ulla Preedeni.

"Hetkel, kui IRL-is esimehe kohale konkureerivad Tsahkna ja Mihkelson pinget kruvivad, toetavad naised omi naisi. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva võiks vabalt olla erakonna esimees, riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja oleks võimalik Tallinna linnapeakandidaat, Tervishoiukõrgkooli rektor Ulla Preeden, endine Põlva maavanem, näiteks Tartu linnapeakandidaat," kirjutas IREN oma Facebooki lehel.

"Esile toomist väärib riigikogu sotsiaalkomisjonis väga head tööd tegev IRL fraktsiooni liige Tiina Kangro, kes on tänaseni asendamatu puuetega inimeste ja hooldajate eestkõneleja."

"Tipus on meeste ja naiste vahel karm konkurents. Tegelikkuses hindavad ka mehed võimekaid ja arukaid naisi väga kõrgelt. Teame, et näiteks Viktoria Ladõnskaja suuremate toetajate hulgas võimaliku linnapea kandidaadina on palju edumeelseid mehi," kirjutasid IRLi naised.