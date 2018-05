IRLi kuuluv Siim Kiisler kritiseerib, et Taavi Aas pole mitte midagi teinud, et Tallinnas korruptsiooniga võidelda

Keskkonnaminister Siim Kiisler (IRL) koalitsioonipartnerile Keskerakonnale ei halasta: ta ütleb, et Tallinnas lokkab korruptsioon ning Taavi Aas pole mitte midagi teinud, et seda vähendada.

Tänasel valitsuse pressikonverentsil viitas Kiisler, et Taavi Aas sõnas eilse Sõle spordikeskuse korruptsioonijuhtumi taustal, et nüüd linn hakkab korruptsiooniga võitlema.

Kiisleri sõnutsi on Aas olnud sisuliselt meer juba aastaid. "See on sama vana probleem, mis takistab linna arengut ja elanike jõukuse kasvu," arutles ta ja viitas, et Aas pole mitte midagi teinud. "Kõik senised hoiakud on kahetsusväärsed - siin pole küsimus üksikutes inimestes, vaid üldises suhtumises," pahandas ta.

Riigihalduse minister Janek Mäggi (Keskerakond) õigustas, et ka Raimond Kaljulaid juhtis probleemile tähelepanu. "Ma arvan, et ka Taavi Aas mitte ei ärka korraks üles, vaid saab aru, et sellised maavärinad ei ole erakonnale, talle ega ka Tallinnale head. Tuleb püüda ära hoida iga hinna eest."

Aas teatas eile Raepressi vahendusel, et Sõle spordikeskuses toimunu on kahetsusväärne ning korruptsioonil pealinnas kohta ei ole. Linnapea kinnitusel on loomisel korruptsioonivastase võitluse programm selliste juhtumite minimaliseerimiseks.