IRLi juhtimisstiilis pettunud Aivar Riisalu: poistebänd peaks tagasi tõmbuma

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liige Aivar Riisalu on pettunud erakonna praeguses juhtimisstiilis ning on seisukohal, et partei peaks leidma endale enne kohalikke valimisi esimehe, kes vaataks ühiskonda tervikuna ning suhtleks erakonna liikmetega.

Sellel aastal saab IRL-il taas täis kaheaastane tsükkel ning toimub suurkogu, kus valitakse erakonnale esimeest. Tartu linnavolikogu liige Aivar Riisalu ütles Delfile, et ta pole aru saanud, kas suurkogu on plaanis korraldada enne kohalikke valimisi või mitte.

“Suurkogu peaks kahe aasta tagant toimuma ja Margus Tsahkna kaheaastane valitsemisaeg saab juuni alguses läbi. Mulle on mitmed piirkondade juhid öelnud, et nad ei saa aru, mis on IRL-i sõnum. Ehk peakontor ei loo siis meie kuvandit, millega me nagu kohalikel valimistel või üldse ühiskonnas laiemalt inimest kõnetama peaksime,” oli Riisalu kriitiline.

“Mina, kes ma olen Tartu linnavolikogu liige ja osalenud IRL-i fraktsiooni töös, näen, et valitseb tõsine peataolek ja keegi ei saa enam aru, mis erakonnas nad tegelikult on,” rääkis Riisalu.

“Ja kui üks partei ei suuda öelda, mis parteis on tema liikmed, peaks ikka ladvikus toimuma tõsine restart,” oli Riisalu veendunud.

" Ma arvan, et suurkogu tuleks kokku kutsuda enne valimisi ja suhteliselt suure tõenäosusega oleks vaja, et tänane juhtimisstiil lõpeks ning erakond peaks saama endale esimehe, kes vaataks ühiskonnale tervikuna ja suhtleks erakonna liikmetega. Aivar Riisalu

Ta pakkus lahenduseks, et IRL peaks kiiresti formuleerima mõned põhiseisukohad. “Ma arvan ka, et suurkogu tuleks kokku kutsuda enne valimisi ja suhteliselt suure tõenäosusega oleks vaja, et tänane juhtimisstiil lõpeks ning erakond peaks saama endale esimehe, kes vaataks ühiskonnale tervikuna ja suhtleks erakonna liikmetega.”

Riisalu sõnul valitseb praegu olukord, kus erakonna juhtimine toimub riigikogu fraktsiooni toas ja tavaliikmel eestseisuse koosolekutele asja ei ole.

“Kui Keskerakond ja Reformierakond on suutnud parteitehnoloogide võimu murda, siis IRL-il on sama asi ees. “Reformierakonna tagatoa askeldamine läks üle igasuguse piiri ja Keskerakond on samasuguse ravi läbinud. Täna on minu seisukoht, et nn poistebänd peaks selle erakonna juhtimisest tagasi tõmbuma,” leidis Riisalu.

Kõige suuremaks ohuks peab Riisalu seda, et Margus Tsahkna asemel saab erakonna esimeheks Urmas Reinsalu, kellega Riisalu vestles, kui ta Keskerakonnast IRL-i tuli. Reinsalu jättis toona Riisalule sümpaatse mulje ning teda kõnetasid mõtted isamaalisusest ja rahvuslik-konservatiivsest vaatest kuni madalapalgaliste tulumaksuvabastuseni välja. “See oli kõik super, aga täna on see kõik kuhugi jäänud,” nentis Riisalu.

“Reinsalu peaks endale aru andma, et tema aeg on justkui ümber. Tema aeg oli ära ja nüüd tuleks anda teistele inimestele võimalus natuke värskemalt asjale läheneda,” leidis Riisalu, kelle hinnangul tundub Reinsalul olevat ükskõik partei ja riigi heast käekäigust.

Samuti pole tema hinnangul Reinsalu liider ka oma mõtete poolest. “Viimane asepeaministrite tegemise idee või siis sisekaitseakadeemia Narva triangel — see on ju naeruväärne juba, kõik mõistlikud inimesed saavad aru, et sellel ei ole mõtet,” sõnas Riisalu.

IRL, Vabaerakond ja EKRE peaksid koostööd tegema

Riisalu vaatab kahetsusega, kuidas Mart Laari poolt ülesehitatu ära langeb. “Kui me vaatame täna, siis selgelt vasakpoolsed on sotsid, Keskerakond on vasaktsentristlik, Reformierakond on paremtsentristlik, jäävad kolm äärmuslikumat: Vabaerakond, kellel pole üldse mingit ideoloogiat; EKRE, kes on ultraparempoolne; ja siis IRL.”

IRL, EKRE ja Vabaerakond näitavad Riisalu hinnangul selgelt, et kolmandiku Eesti elanike toetus on olemas. “Seal oleks vaja proovida midagi omavahel kokku leppida, aga täna ei ole olemas sellist liidrit, kes suudaks seda teha,” möönis ta.

“Eraldi võetuna kipub meil parempoolsus hägustuma ja selle üle on mul tõsiselt kurb meel. Ma naeran, et ma jooksin Keskerakonnast minema astmelise tulumaksu ja Savisaare pärast, aga mind on saanud kätte neli Savisaart ja astmeline tulumaks,” naljatas Riisalu.

Riisalu kaalub kohalikel valimistel valimisliidus kandideerimist

“Kui IRL oleks selge identiteediga isamaaline konservatiivne partei, siis loomulikult on seal võimalik jätkata, aga kui erakond jätkab sellisel kujul, olen ma mõelnud, et kohalike omavalitsuste valimistel ei ole õnneks parteis olemine nii oluline. Siin ei räägi ma väljaastumisest,” vastas Riisalu küsimusele, kas ta näeb oma tulevikku IRL-is.

Riisalu kaalub valimisliidu moodustamist Harjumaal. “Võib-olla peab tulema panustama ja kaasama kogukonna liidreid, kes ei tahagi parteis olla. Väga paljud IRL-i liikmed mõtlevad täna selle peale. On suuri valdu, kus on IRL-i nimekiri, ja siis on IRL-i liikmete poolt kokku pandud valimisliit. Näiteks Saue vallas läheb nii.”

Riisalu märkis ka, et Tartus on moodustamisel roheliste, Vabakunna ja Vaba Isamaalise Tartu Kodaniku koostöös tugev valimisliit ning ta ei välista, et ka mitmed isamaalised tartlased kaaluvad valimistel selles nimekirjas kandideerimist.

Ta märkis, et IRL-i Tartu fraktsioonis on kolm erinevat mõttemaailma. “Seal on tublid mitte erakonna liikmetest volinikud, isamaalised inimesed ja naljakad inimesed ehk Res Publica inimesed — Tartus on see lagunemine väga hästi näha, kuidas ühes suhteliselt suure fraktsioonis jõujooned jagunevad.”