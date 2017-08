IRL Savisaare ja Sõõrumaa ühisest valimisliidust: me ei hakka nendega kunagi koostööd tegema

Täna selgus, et Edgar Savisaare valimisliit ühineb Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa valimisliiduga Tegus Tallinn.

Avaldame Priit Sibula kommentaari antud teemal:

Selle valimisliidu näol on tegemist meelelahutusliku projektiga, millel ei ole huvi Tallinna arendada. Sõõrumaa ja Mõisa jaoks on eesmärk teha äri, Savisaart kannustab edevus ning soov maksta reeturitele kätte.

Kõigile tundus, et kui Toom ja Loone keerasid selja oma mentorile, et siis on Savisaar põlvili, kuid Sõõrumaa on ulatanud talle abikäe.

Kui tänane keskerakondlik linnavalitsus on olnud korruptsioonist pungil, siis Savisaare ja Sõõrumaa varasemad tehingud Tallinna koolidega kuulutavad ette veel mustemat tulevikku.

Kindlasti on tegusaid inimesi, kes soovivad Tallinna volikokku kandideerida, kuid neile on vastuvõetamatu Savisaare nimekirjaga üheskoos väljaminek. Kutsume neid kandideerima IRL-i nimekirjas.