IRL: Kremli käsilasele teenetemärgi andmisega solvab linnavalitsus kõiki varasemaid märgi saajaid

Homsel Tallinna volikogu istungil kinnitatakse tänavused Tallinna teenetemärgi saajad. IRLi Tallinna piirkonna juhatus otsustas, et kuna nimekirjas on ka Kremli käsilane Aleksei Semjonov, ei ole teenetemärgi saajate nimekirja toetamine sellisel kujul võimalik.

IRLi fraktsiooni liikme Tarmo Kruusimäe sõnul vabandab IRL kõikide tublide inimeste ees, kes on oma silmapaistva tööga teeninud ära linna tunnustuse.

"Tänavu on nimekirjas väga palju tublisid inimesi, kes on tõepoolest tunnustuse väärilised - Rein Ottoson, Heino-Enn Arpo, Helgi Sallo, Jaan Talts ja mitmed teised. Olete tunnustust väärt ja vabandame kogu südamest, et ei saa ühe tõrvatilga tõttu toetada tänavust teenetemärgi saajate nimekirja," nentis Kruusimäe.

"Hääletan raske südamega sellele eelnõule vastu ja kutsun ka teisi opositsiooni erakondi sama tegema. Mingi väärikus peab meil volinikel säilima ja loodan näha, et ka volinikud Jaak Juske (SDE) ja Ants Leemets (REF) ei ole nõus oma häälega toetama Eesti riigi vastase elemendi tunnustamist," rääkis IRLi fraktsiooni liige Tarmo Kruusimäe.

"Tundub, et Aleksei Semjonovi ülesseadmine teenetemärgi kavalerina ei ole pelgalt tööõnnetus, vaid tegu on mõjuagent Savisaare pärandiga, kelle tõttu on Keskerakondlikul linnavalitsusel endiselt kohustus tunnustada Kremli käsilasi. Inimene, kes vähem kui kaks aastat tagasi mõisteti Harju maakohtus süüdi teadliku laimu ja valefaktide levitamise eest, ei sobi mitte mingil juhul Tallinna teenetemärgi kavaleriks!" ütles Kruusimäe.