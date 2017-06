IRL-i volikogu esimeheks valiti Sven Sester

IRL-i volikogu valis oma uueks esimeheks Sven Sesteri. Eelmine volikogu esimees Helir-Valdor Seeder astus sellelt kohalt tagasi seoses saamisega erakonna esimeheks.

Seeder oli IRL-i volikogu esimees kokku 11 aastat, alates erakondade Isamaaliit ja Res Publica Liit ühinemisest.

Värske volikogu esimees Sven Sester ütles, et volikogu peab võtma erakonna poliitikate kujundamisel suurema rolli, sest tegemist on erakonna kõige laiapõhjalisema valitud juhtorganiga, mis koondab endas aktiivseid mõttekaaslasi kõigist Eestimaa piirkondadest.

"IRL-is on toimumas mitmeid suuri muutusi, see puudutab nii inimesi, kui ka poliitikate läbi arutamist. Oleme poliitikas selleks, et Eesti oleks vaba ja jõukas ning inimesed õnnelikud ja eestimeelsed," lausus ta.

IRL-i volikogusse kuulub 145 liiget kõigist piirkondadest, kes on valitud piirkondlikel üldkogudel. Volikogu tuleb kokku vähemalt kaks korda aastas kevadiseks ja sügiseseks istungiks ning vajadusel istungite vahel otsuste tegemiseks.

Volikogu aseesimeestena jätkavad Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor Ulla Preeden ja riigikogu liige Tarmo Kruusimäe.