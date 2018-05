IRL-i Tartu piirkonna liikmed tahavad oma ministri tagasiastumist: Kiisleri tegevusetus tselluloositehase osas on vastuvõetamatu

IRL-i Tartu piirkonna liikmed saatsid erakonna eesteisusele ja juhatusele kirja, milles soovivad erakonna liikmest keskkonnaministri Siim Kiisler tagasikutsumist. Põhjuseks esmaspäeva õhtul ministri ja piirkonna liikmete kohtumine, kus tselluloositehase rajamise küsimust arutades Kiisler ei olnud veenev põhjendustes, miks eriplaneeringu lõpetamise osas midagi ette võetud ja näitas hoopis piirkonna liikmete vastu üles üleolekut.

"Veebruaris vastu võetud piirkonna arengukavas, mis on meie poliitiline platvorm, on ka kirjas, et oleme tselluloositehase rajamise vastu. Seesama seisukoht oli aga kinnitatu juba ka varem," märkis Laurson. "Küsisime minister Kiislerilt, mida ta on teinud, et eriplaneering lõpetada, aga vastused ei rahuldanud meid mitte kuidagi," ütles Laurson.

Tema sõnul jättis Kiisler näiteks esimesele eriplaneeringu lõpetamise tingimusele, milleks on elanike suur vastuseis, täiesti tähelepanu pööramata. Ka olevat Kiisler leidnud, et pole selge, kui palju lisareostust Emajõgi ja Peipsi järv talub. "See on demagoogiline jutt," kommenteeris Laurson. "Tartu erialaspetsialistid on sellel teemal juba piisavid tõendid juba toonud. Lisareostust need veekogud vastu võtta ei suuda, see on praeguseks juba selge. Selleks ei ole uusi uuringuid vaja teha," märkis Laurson.