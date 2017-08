IRL-i Tartu linnapeakandidaat on märtsis erakonda teravalt kritiseerinud Aivar Riisalu

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) Tartu linnapeakandidaat on ettevõtja Aivar Riisalu.

IRL-i Tartu osakonna juht Peeter Laurson ütles, et Aivar Riisalu on ettevõtlik, kogemusega ja haritud inimene ning tal on ideid Tartu linna arendamiseks. "Tartu patrioodina tahab ta, et linnas oleks asjad paremini korraldatud ning siin pakutaks alates lasteaiast maailmatasemel haridust. Lisaks tuleb saada korda linnaliiklus ja vähendada tasulise parkimise ala," lisas Laurson.

Aivar Riisalu sõnul on ta elult saanud pea kõik soovitu ning seetõttu on nüüd aeg ühiskonnale tagasi anda. „Minu soov on, et Tartu oleks võimaluste linn kõigile. Siin on vaja omakasupüüdmatut lähenemist linnajuhtimisele, sellest on viimasel ajal puudu jäänud,“ ütles Riisalu, kes praegu on Tartu linnavolikogu liige.

Mäletatavasti oli Riisalu alles tänavu märtsis ülikriitiline IRL-i suhtes, oma pettumust varjamata ütles ta, et ei välista Keskerakonda naamist.

"Nad ei kuula enam oma liikmeid, nad on kapseldunud oma kitsasse maailma, neid ei huvita see reiting, neil on ainult oma võimu säilitamine silmade ees ja ma kinnitan, et nad teevad täna kõik selleks, et IRL kaoks poliitiliselt kaardilt," kirjeldas Aivar Riisalu TV3 "Seitsmestele uudistele" oma pettumust IRLi võimuladvikus.

Kuna Riisalu soovib enda sõnul poliitikas jätkata, ei välistanud ta Keskerakonda naasmist. "Julgen öelda, et võib olla ei oleks pidanud sealt (Keskerakonnast - toim.) ära tulema," ütles Riisalu.