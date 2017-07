IRL-i Tallinna linnapea kandidaadiks saab Raivo Aeg

ERR-ile teadaolevalt on Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) Tallinna linnapea kandidaat Raivo Aeg.

ERR-ile on mitu allikat kinnitanud, et linnapea kandidaat on Raivo Aeg.

Aeg ise ütles ERR-i raadiouudistele, et ei saa seda kinnitada ega ümber lükata, sest veel ei ole toimunud piirkonna juhatuse koosolekut, kus otsus tehakse.

IRL-i Tallinna piirkonna juht Siim Kiisler ütles teisipäeval varem, et erakond teatab oma Tallinna linnapeakandidaadi reedel. Piirkondade esinumbrid teeb erakond teatavaks hiljem.