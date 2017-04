IRL-i saab mais uue esimehe ja muudab põhikirja

Tänasel Isamaa ja Res Publica Liidu volikogul otsustati teha erakonna suurkogule ettepanekud põhikirja muudatusteks. Ühtlasi otsustati, et IRL valib uue esimehe ja eestseisuse 13. mail Tallinnas.

Volikogu esimees Helir-Valdor Seedri sõnul jõuti volikogus seisukohale, et erakonnas on vaja muutusi ja esimese sammuna kavatsetakse selleks korrastada põhikirja. „Kõikidel erakonna liikmetel on võimalik tulla suurkogule ja hääletada ettepanekute poolt või vastu,“ ütles ta.

Seeder selgitas IRL-i põhikirja muutmise ettepanekuid, mis leidsid volikogus toetust.

Seeder ütles, et erakonna juhtorganid valitakse hetkel kehtiva põhikirja järgi. Tema sõnul saab põhikirja järgi kandidaate üles seada vähemalt 20 päeva enne suurkogu ja nimekiri suletakse 14 päeva enne valimisi.

„Esimehe ja aseesimehe kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik 50 erakonna liikme toetusallkiri. Muude suurkogul valitavatesse ametitesse kandideerijate ülesseadmiseks on vajalik kümne liikme toetus,“ selgitas ta.

„Suurkogul on kõigi juhtorganite valimisel igal liikmel niipalju hääli kui on valitava kogu liikmete arvu ruutjuur. Kui ruutjuur pole täisarv, siis taandatakse valija häälte arv väiksemaks täisarvuks,“ rääkis Seeder.

IRL-i põhikiri sätestab, et esimees valitakse salajasel hääletusel ja erakonna esimeheks on valitud kandidaat, kes saab üle poole hääletanute häältest. Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, siis korraldatakse uus hääletusvoor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

Veel otsustati muuta uute liikmete vastuvõtmise korda. Selleks peab edaspidi olema uuel liikmel vähemalt ühe piirkonna juhatuse inimese isiklik soovitus või ta peab olema kohtunud piirkonna juhatusega. Hiljemalt 15 päeva enne suurkogu või piirkondliku üldkogu peab olema uus liige erakonda vastu võetud

Viimasena kiideti heaks muudatusettepanek, mille kohaselt saab suurkogude vahelisel ajal vähemalt 100 erakonna liiget nõuda oluliste ühiskondlike valikute puhul nõuandvaid liikmehääletusi.

Isamaa ja Res Publica Liitu kuulub üle 9200 inimese.