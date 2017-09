IRL-i putukamürk ja Keskerakonna õudusfilm on tühi-tähi: eelmisel nädalal rikkusid kõige jultunumalt head valimistava Koonga valla võimuliitlased

Hea valimistava valvurid ei istunud ka sel nädalal niisama, vaid reastasid viis kõige nõmedamat juhtumit. IRL-i kohtlase putukamürgi ja Keskerakonna hirmutamistaktika kõrval pääsevad lametsemisega püünele ka Jõgeva reformierakondlasest linnapea Raivo Meitus ja erakordselt nahaalsed Koonga kohalikud poliitikud. Kui märkad midagi, mis sinu arvates head valimistava rikub, teata valvureile: valimistava@heakodanik.ee.

5. koht: 14. septembri Jõgeva linna leht

Avaliku rahakoti toel valmivad kohalikud lehed peaksid olema kodanike teavitamiseks, kõiksugu lindilõikamiste fotod, poliitikute seisukohad ja valimisprogrammilised sõnavõtud sellena ei kvalifitseeru. Linnapea Raivo Meitus kirjutab oma veerus seevastu kõigest sellest, mida “Reformierakonna eestvedamisel” on tehtud ja kuidas “Reformierakond on valmis võtma vastutuse” ka tulevikus.

“See on maksumaksja raha eest tehtava linnameedia ärakasutamine,” hindas Tõnis Saarts. “Reformierakond on sama Tallinnas Keskerakonna puhul kritiseerinud, kuid tundub, et eetikastandardid ei kehti pealinnast väljaspool ja ise võimul olles.”

4. koht: Tallinna linna väljaanne “Tallinna turud”

Hiljuti leidsid paljud tallinlased oma postkastist väljaande “Tallinna turud”. Klantsi reklaamlehe vahel särab teiste seas abilinnapea Eha Võrk, kes räägib oma turukogemustest ning kutsub erinevatele linna korraldatud üritustele nagu munitsipaalpoe LIPO hinnavõidupäev.

Loe veel

“Klassikaline linnameedia ära kasutamine enda hüveks, kus kaks kandidaati annavad iseendale ebaproportsionaalselt palju lehepinda,” kommenteeris Alari Rammo. “Küsitav, kas niisugust ajalehte üldse vaja on, aga selle enne valimisi välja andmine ning tasuta kontserdid on väga kampaaniamaigulised.”

“Kuigi tegemist on artikliga, mis teavitab linnaelanikke ühest üritusest, siis poliitiku näopilt ja tsitaadid ei tohiks ikkagi valimiste eel seal ilutseda, sest tegemist on ilmselgelt maksumaksja kulul tehtud valimisreklaamiga,” lisas Tõnis Saarts.

3. koht: IRLi putukamürk

IRLi kampaaniatoodete seast leiab sel aastal kahjuritõrje purgi, millel särab erakonna kandidaat Raivo Aeg ning on kujutatud oponente Keskerakonnast selili paisatud prussakatena.

“On vahe, kas taodelda Tallinnas läbimõeldud ja põhjalikku korruptsiooniennetuspoliitikat või kujutada konkreetset gruppi inimesi kahjuritena,” ütles Anna Karolin. “Kõike, mida saaks teha, ei peaks siiski kampaanias tegema.”

“Väga halb toon ja asi, millel on terve hulk häirivaid ajaloolisi paralleele – holokaustist Ruanda ja Serbia genotsiidideni,” lisas Tarmo Jüristo.

2. koht: Keskerakonna hirmutamisreklaam

Uues venekeelses kampaaniavideos marsivad üksteise järel ekraanile Keskerakonna saadikud, kes loetlevad üles asju – tasuta ühistransport, vene koolid, Vene kultuurikeskus – mis 15. oktoobril päevapealt kaovad, kui Tallinna etteotsa keegi teine valitakse.

“Valeinfo esitamine, hirmutamistaktika ning valija manipulatsioon sõjakas võtmes, mida ükski teine kandideeriv seltskond omale ei saaks lubada,” kirjeldas Heliis Nemsitsveridze. “Ühiskonna lõimimise asemel tehakse risti vastupidist.”

“Valimiskampaanias tuleb hoiduda hirmutamisest. Väide, et kõikide nende hüvede garandiks on Keskerakond ja ei keegi teine, on vale,” hindas Anna Karolin.

“Õudusfilm on väga asjakohane žanr Haapsalu Õudusfilmide Festivalil. Poliitilises kommunikatsioonis võiks rääkida ikka sellest, mida ise teha kavatsetakse,” soovitas Marek Reinaas.

1. koht: Koonga valla leht “Junnumaa teataja”

Kuigi avaliku raha väärkasutamise näiteid jõuab hea valimistava valvurite autahvlile iganädalaselt, on vähesed neist sedavõrd nahaalsed kui Koonga valla septembrikuu leht. Juba kaanel on loetletud ära võimuliidu kandidaadid ühes piltide ja numbritega. Kogu sisuline osa koosneb ülevaatest, mida nelja aasta jooksul ära on tehtud. Pisut edasi lehitsedes leiab aga juba Lääneranna valimisliidu lubadused ning täieliku valimisnimekirja.

“Otsene ja jultunud kohaliku meedia ärakasutamine valimisreklaamiks. Kui kandidaadid annaksid lehe oma kuludega välja, poleks probleemi, aga kui see on valla eelarvest, siis on see ikka väga inetu oma võimupositsiooni ärakasutamine,” kommenteeris Tõnis Saarts.

“Selline kampaania tegemine avaliku raha eest omavalitsuses, kus, nagu järgnevatel lehekülgedel võib lugeda, loetakse igat senti, on kuritegelik,” lisas Marek Reinaas.