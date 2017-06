IRL-i peasekretäriks kinnitati Priit Sibul

IRL-i volikogul kinnitati Isamaa ja Res Publica Liidu uueks peasekretäriks Riigikogu liige Priit Sibul.

Sibula sõnul pole tegemist tema jaoks võõra ametiga ning sisseelamiseks ta aega ei vaja, sest on varemgi peasekretär olnud.

"Lähima poolaasta eesmärk erakonnale on teha väga hea esitus kohalikel valimistel kõikides Eesti maakondades. IRL-l on üle Eesti üle 70 omavalitsusjuhti, kes on panustanud oma kogukondade arengusse ning just tugevatele juhtidele kavatseme toetuda ka eelolevatel valimistel," lausus ta.

"Neli aastat tagasi olime valimistel edukad ning hoolimata keerulisest hetkeseisust ei sea me ka sel aastal latti madalamale," rääkis Priit Sibul.

Priit Sibul on olnud IRL-i Riigikogu fraktsiooni esimees aastast 2015 ning Riigikogu XII ja XIII koosseisu liige.

Eelmine peasekretär Kert Karus otsustas oma ametis mitte jätkata.

IRL-i volikogu kinnitas kaitseministri kandidaadiks Jüri Luige, rahandusministri kandidaadiks Toomas Tõniste ja keskkonnaministri kandidaadiks Siim Kiisleri. Erakonna esimees esitab nad peaministrile, kes esmaspäeval esitab nad presidendile ametisse nimetamiseks ja pärast seda annavad nad Riigikogu ees ametivande.