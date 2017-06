IRL-i peasekretär: Sõõrumaa valimisliidu programmi ja ideid teadmata ei saa seda täpsemalt analüüsida

IRL-i peasekretär Priit Sibul ütleb, et EOK juhi Urmas Sõõrumaa oma valimisliiduga välja tulemine sügisestel valimistel on tervitatav. Kuna aga uuest liidust on veel vähe teada, ei saa seda Sibula sõnul täpsemalt analüüsida.

"Demokraatlikes ühiskondades on igati loogiline kodanike algatuste tekkimine ja ka ära kadumine kui nende aeg saab otsa. Hetkel võimaliku valimisliidu tegevusprogramm ja ideed teadmata ja seetõttu ei saa seda täpsemalt analüüsida," ütles Sibul Delfile.

"On igati tervitatav kui erinevad inimesed soovivad kaasa lüüa Eesti elu parandamisel," lisas Sibul.

Tallinnas valimiskünnise piiril asuva IRL-i sügisese tulemuse pärast Sibul siiski ei muretse. "Tuletan meelde, et hetkel on IRL-i Tallinna volikogu fraktsioon pärast Keskkerakonda suurim ja usun, et teeme hea tulemuse ka sel sügisel."

Eesti Olümpiakomitee president, ettevõtja Urmas Sõõrumaa kavatseb Tallinnas kohalikeks valimisteks kokku panna oma valimisliidu, kinnitas Sõõrumaa Delfile. Tema sõnul on ta suhelnud kümmekonna inimesega ning tõuke selleks ideeks andis talle Jüri Mõis, kes "tuletas meelde kohalikus elus kaasarääkimise olulisust" ja tõenäoliselt Sõõrumaaga samas liidus kandideeriks.

Loe veel

Sõõrumaa küll teisi mõttekaaslaste nimesid ei nimetanud, kuid ütles, et tegemist on pigem oma ala spetsialistidega - kirjanikud, kunstnikud, advokaadid, arstid. "Eesmärk pole mitte massi korjata, vaid märksõnaks on tegus inimene," rääkis Sõõrumaa.

Eile ütles Jüri Mõis Ärilehele, et kandideerib kindlasti Tallinnas kohalikel valimistel. Siis ütles et, et tal on tekkinud hea mõistmine Reformierakonnaga, aga kaalub ka valimisliidu varianti.