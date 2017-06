IRL-i peasekretär paneb ameti maha

IRL-i peasekretär Kert Karus teatas oma kirjas erekonnakaaslastele, et paneb ameti maha. Ametit jõudis ta pidada kaks aastat, hetkel juhib ta IRL-i fraktsiooni Rakvere linnavolikogus.

Karus teatas oma kirjas, et tema aeg sai selles ametis täis. "Olen otsustanud IRLi peasekretäri ametis mitte jätkata, kuigi uus erakonna esimees vastava ettepaneku mulle tegi. Leian, et minu aeg selles ametis on lõplikult täis ning peamised väljakutsed said edukalt täidetud," sõnas Karus.

Karus astus peasekretäri ametisse pärast 2015. aasta riigikogu valimisi. "Pidime tegema raskeid otsuseid, et maksta ära kampaaniast üles jäänud arved ning hoida samal ajal meie organisatsioon eluvõimelisena. Täna saan öelda, et koos teiega saime selle tööga hakkama," sõnas Karus.

"Mul on siiralt hea meel, et saan erakonna üle anda sellises seisus, kus meil on võimalus teha arvestataval määral kohalike omavalitsuste valimiste eel kampaaniat. Tänan kõiki, kes mind selles töös aitasid ning kindlasti jätkan IRLi nimel panustamist muul moel." lisas karus.

Alates 2012. aasta oktoobrist oli erakonna peasekretär praegune presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo, kelle amatiposti võttis Karus üle 2015. aasta sügisel.