IRL-i nimekirjas Põhja-Tallinnas kandideerib elatisevõlglane, kellelt kohtutäitur nõuab ligi 7000 eurot

Põhja-Tallinna linnaosas kandideerib IRLi nimekirjas Hindrek Tammiste, kellelt kohtutäitur nõuab tuhandete eurode suurust elatisvõlga.

7. juunil teavitas Tallinna ja Harjumaa kohtutäitur Priit Petter Tammistet täitetoimingust, mille käigus oli kavas pildistada ja hinnata Tammistele Tallinnas kuuluva kinnistut. Petter palus kirja saajatel anda talle teada, milline on nende seisukoht hinna määramiseks.

Selle kõige põhjuseks oli Harju maakohtu otsusega määratud elatise võlg suuruses 6865 eurot, mida kohtutäitur sisse nõuab. Tammiste vaidlustas pildistamise ja hinna määramise täitetoimingu.

Tammiste ütles, et see asi mitmendat aastat kohtus ja vaidlus käib. Ta ütles, et tema kohta on esitatud valeandmeid. Enne kohtuasjade lõppemist ta mingeid täpsemaid kommentaare jagada ei soovinud.

"Kuidas on võimalik, et inimese kohta, kes on korralikult elatist maksnud, jõuavad igale poole andmed, et olen mustas nimekirjas," pahandas Tammiste.

"Kohtud käsitlevad neid asju väga kummaliselt," lisas Tammiste, kes ei soovinud lähemalt selgitada, mida ta mõtleb.