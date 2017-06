IRL-i juht Tsahknast ja Mihkelsonist: kui nad olid pettunud ega toonud parteile edu, oli lahkumine aus käik

IRL-i esimees Helir Valdor Seeder usub, et valija suhtes on aus, et Margus Tsahkna ning Marko Mihkelson IRL-ist lahkusid.

"Kui inimesed tunnevad, et nende endi tehtud valikud ei ole toonud toonud IRL-ile edu, ja nad on ise pettunud, ei näe perspektiivi, siis on lahkumine aus käik," ütles Seeder Delfile.

Seederi sõnul on IRL-i madala reitngu ja laialivalguva kuvandi taga eeskätt just endise tippjuhtkonna otsused. "On hea, kui läheme edasi väiksemana, aga ühtsemana."

Aga miks ikkagi lahkuda sellise pauguga, erakonnale ette teatamata, võimalikult suure meedia tähelepanu all? Kas oma rolli mängib pettumus – kaotas ju Margus Tsahkna kaitseministri portfelli Jüri Luigele, ning Marko Mihkelson ei pääsenud taas valitsusse, ehkki teda vahepeal meedias lausa "IRL-i uueksloojaks" pakuti?

Ministrite väljavahetamine sai meie juhtorganeis otsustatud konsensuslikult, pareerib Seeder, lisades, et mingit totaalset konflikti vähemalt erakonna poolt vaadates viimastel päevadel puhkenud pole.

Siiski, väljastpoolt tundub asi nutune, endised tähed lahkuvad, reitingud kõiguvad valimiskünnise kandis. Millisel viisil loodab erakonna esimees Seeder valijaile näidata, et IRL on endiselt elujõuline?

Loe veel

Seeder loodab, et just Tsahkna ja Mihkelsoni lahkumisega tekkiv uus selgus – IRL on kindlasti just parempoolne ja rahvuslik erakond, mitte kusagil tsentris kõikuv partei – annab ka valijatele uut indu. Samas võib üheks eelmise juhtkonna teeneks pidada just Keskerakonnaga ja sotsiaaldemokraatidega koalitsiooni moodustamist, mis oleks "vana hea IRL-i“ jaoks üpris ootamatu samm.

Kuidas uut parempoolsust ja rahvuslust hindav valija selle peaks alla neelama? Seeder ütleb, et koalitsioonist kindlasti välja marssima ei hakata, sest praegusegi valituslepingu raames on võimalik hoida oma rahvuslikku ja parempoolsest joont.