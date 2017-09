IRL-i juhatuse liige: kõige tähtsam on Peeter Oja puhtsüdamlik ülestunnistus, eksimus ei tee tühjaks tema häid tegusid

IRL-i Tallinna piirkonna aseesimees Riina Solman leiab, et Peeter Oja kriminaalses joobes autosõidu puhul on kõige olulisem, et näitleja puhsüdamlikult kõik üles tunnistas ja karistuse sai. "Ei ole mõtet hakata kooris mutta tampima, aga loomulikult ei ole mõtet öelda, et see on normaalne," leiab Solman.

"Kommenteerides tuntud ja armastatud näitleja Peeter Oja purjus peaga sõitu, samuti pärast seda talle osaks saanud avalikkuse tähelepanu, tuleb tunnistada, et temaga juhtunust on väga kahju. Kui kellelgi läheb halvasti, ei ole mõtet hakata kooris mutta tampima, aga loomulikult ei ole mõtet öelda, et see on normaalne. Tegu on tehtud, kahju on sündinud. Õnneks pole kannatanuid, muidugi peale näitleja enda," leiab Solman.

Kõige olulisem on Solmani sõnul Peeter Oja puhtsüdamlik ülestunnistus ja kahetsus. "Kui inimene ei saa aru, et ta tegi midagi valesti, siis on asjad halvad. Peeter Ojaga oli vastupidi. Oli kriminaalne joove, tuli karistus, tal oli piinlik ja ta on kõike kahetsenud. See eksimus ei tee tühjaks tema häid tegusid. See ei tee olematuks, et ta on Eesti rahvale tunde ja päevi pakkunud nalja ja naeru".

"Kui mõni poliitik või avalik arvaja nüüd vastu rinda taob ja õiendab, siis ei saa sedagi heaks maitseks pidada. Pole tegelikult vahet, kas vahale jääb, kas 17-aastane tundmatu nooruk või avaliku elu tegelane. Peame kõik proovima ühiselt paremaks saada. Anname andeks selle korra," lisas Solman.

Rääkides joobes juhtimisest kui probleemist laiemalt ütles Solman, et kui inimesel on alkoholiga tõsisemad probleemid ja ta ei ole võimeline end kokku võtma, alles siis tulevad seaduse poolt ette nähtud karmimad sanktsioonid.

Harju maakohus tunnistas hinnatud koomiku ja telenäo Peeter Oja süüdi joobnuna mootorsõiduki juhtimises ja määras talle karistuseks kuus kuud vangistust, millest tuleb ära kanda kolm kuud ja 28 päeva. Karistust vähendati, sest asi lahenes lühimenetluses.

"Karistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane üheaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Oja vabastati kinnipidamiselt kohtusaalis," teatas Harju maakohtu pressiesindaja Janar Filippov.

Lisakaristusena võeti Ojalt kolmeks kuuks mootorsõiduki juhtimise õigus. Menetluskuludena tuleb tal hüvitada 520,50 eurot.

Süüdistuse järgi põhjustas Oja liiklusõnnetuse, olles neljapäeva õhtul kell 21.52 Tallinnas Paju tänaval joobnuna Subaru roolis.

Karistust määrates võttis kohus arvesse puhtsüdamlikku kahetsust. Varem pole Peeter Ojal kriminaal- ega väärteokaristust olnud.