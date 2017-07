IRL-i ja Reformi peasekretärid: positiivne, et kõik nimekirjad töötavad ainuvõimu lõppemise nimel

IRL-i peasekretär Priit Sibula sõnul on positiivne, et kõik nimekirjad töötavad Keskerakonna ainuvõimu lõppemise nimel, ent valimisliidu Tegus Tallinn võimalikust potentsiaalist on tema sõnul veel vara rääkida.

Kuna ei ole teada Tegusa Tallinna valimisplatvorm ja kandidaatide nimekiri, on Sibula sõnul raske öelda, mis võimalused on neil künnis ületada ja ainuvõimu kukutamist võib valimisliit tegelikult raskendada, sest künnist ületades oleks potentsiaalses keskerakonna-välises koalitsioonis jälle ilmselt üks erakond juures, kellega läbi vaja rääkida. "Päkapikkude koalitsiooni teha on väga keeruline," ütles Sibul.

Künniseni mitte jõudmine oleks aga samuti Keskerakonnale kasulik. Mart Luige sõnul ei välista Tegus Tallinn koostööd ka Keskerakonnaga, mis on Sibula hinnangul ohukoht just tänu Sõõrumaa senistele suhted Savisaarega. "Kui on selge, kellega nad esimesena koostööd tahavad teha, siis on võimalik ka midagi tõsisemat öelda," ütles Sibul uue valimisliidu kohta.

"Eks Sõõrumaa on tegus inimene," ütles Sibul, et alles mõni aeg tagasi kandideeris ta edukalt EOK presidendiks. "Eks inimesed vaatavad tulemusi ka sealt," arvas ta ning lisas, et silmanähtavaid tulemusi Sõõrumaa saavutustest EOK-s talle ei meenu.

Ka Reformierakonna peasekretär Tõnis Kõiv teatas, et tervitatav on iga algatus, mis aitab lõpetada Keskerakonna ainuvõimu Tallinnas. Kõivu sõnul ei tulnud Sõõrumaa valimisliit kellelegi üllatusena, nagu ka teadmine, et loodava valimisliidu tegelikuks eesmärgiks ei saa olla kellegi varjatud ärihuvide esindamine.

Ettevõtjad Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõis teatasid täna, et nende valimisliidu nimeks saab Tegus Tallinn ning kampaaniajuhiks Mart Luik.