IRL ei toeta ideed anda kodakondsus kõigile, kes on Eestis elanud 25 aastat

IRL teatas täna, et nad ei toeta Keskerakonna esimees Jüri Ratase ideed anda kodakondsus kõigile, kes on Eestis elanud 25 aastat.

"Esiteks tekib küsimus, miks need inimesed ei ole soovinud saada Eesti kodakondsust varem? Elada 25 aastat riigis ilma selle kodakondsust taotlemata näitab, et selle vastu ei ole huvi või ei tunnetata end selle riigi kodanikuna," kommenteeris IRLi poliitik Mart Nutt.

"Eesti kodakondsust võib taotleda iga Eesti elanik tunduvalt lühema Eestis elamise perioodi järel. Eesti kodakondsuse saamiseks on vaja osata eesti keelt ja see nõue on meie arvates põhjendatud," lisas Nutt.

"​Lisandub ka moraalne aspekt. Nende inimeste seisukohalt, kes on Eesti kodakondsust taotlenud ja selle saanud, täites kõik vajalikud tingimused, jääb ilmselt arusaamattuks, miks neile, kes ei vaevunud seda tegema, luuakse privileege," lisas Nutt.