IRL ei kavatse tegelikult kaotada Tallinnast tasuta ühistransporti

IRLi linnapeakandidaat Raivo Aeg teatas täna, et erinevalt Keskerakonna süüdistustest ei ole IRLil tegelikult kavas kaotada tasuta ühistransporti Tallinnas.

Keskerakonna massiivne propagandamasin on Aegi sõnul viimastel päevadel linnapea kt Taavi Aasa ja teiste juhtide tasemel hakanud meediasse läkitama valeinfot selle kohta, et IRLi tahtvat tasuta ühistranspordi ärakaotamist.

"Mis teatavasti ei ole tasuta teenus, sest ühtegi tasuta teenust ei ole võimalik pakkuda ilma maksumaksja taskust raha võtmata. Isegi kui Keskerakond tahab arvata, et linnajuhtimine on asi iseeneses, ei ole maksumaksja panuseta võimalik linnas ühtegi poliitikat teostada," kommenteeris Aeg.

"Olen öelnud, et IRL aktsepteerib linlaste soovi saada ühiskassast rahastatud ühistransporti. Juhul kui inimeste soov on jätkuvalt ühistransporti ühiskassast finantseerida, siis me aktsepteerime seda," lisas Aeg.

Tema sõnul on ta öelnud, et "tasuta" ühistransport on munitsipaalsotsialism. Tasuta asju ei ole olemas, küsimus on, kes ja kui palju millegi eest maksab.

"Nõustun, et on teatavast ühishüvest saadav rahulolu ja mugavus säästab perekondlikust stressamisest: kas lapsel on kuupilet kaasas, kas see on kehtiv, on see olemas kõigil pereliikmetel, kui tekib vajadus sõita jne."

"Mida veel olen öelnud – ühishüve ja heaolu nimel tuleks laiendada "tasuta" ühistransport kõigile ja lõpetada ära tülikas valideerimiskohustus. Andmeid inimeste reisieelistuste kohta saab teada ka teiste kaasaegsete meetoditega, kui seda on kulukas ja meie rahakotist kinni makstud valideerimissüsteem."

Aeg lisas, et rääkida tuleks ka ühistranspordi tasuta hoidmise kuludest. Linlane peab teadma, mida selline ühishüve ülalpidamine täpselt maksma läheb, st kõik kulukohad tuleks ausalt välja tuua. Ka mupolaste palgad nende kontrollreidide töötundide arvestuses.