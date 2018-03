IRL avaldab hämmingut EKRE liikme Krimmi reisi suhtes: kas Madison otsib tuge Venemeelse seltskonna hulgast?

IRL avaldab hämmingut EKRE liikme Jaak Madisoni kavatsuse üle külastada Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaart, mis on vastuolus Lääne sanktsioonipoliitikaga Krimmi okupeerimise pärast.

„Arusaamatuks jääb, mis asju Madison Krimmis ajab. Krimmi on külastanud tegelikult teistegi riikide parlamendisaadikud erakondadest, mis on lähedased EKRE-le ning toetavad Venemaa-vastaste sanktsioonide tühistamist. Võimalik aga ka, et tegemist on EKRE katsega võita hääli kohaliku venemeelse seltskonna hulgast,“ ütles IRLi esimees Helir-Valdor Seeder.

Madison tegi mäletatavasti hiljuti Facebookis üleskutse toetamaks Krimmi eestlaste kogukonda, et aidata remontida sealset Eesti Taret. "Seda toetuskampaaniat on plaanis jätkata maikuu lõpuni ja juuni algul lähen neile külla ja viin kogunenud summa ära," märkis Madison Facebookis.